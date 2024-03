Argentina, Di Maria e Lautaro ribaltano il Costa Rica: esordio per Valentin Carboni

Argentina-Costa Rica: la partita

Eppure gli ospiti chiudono avanti il primo tempo grazie alla rete di Ugarde al 34'. Nella ripresa, però, la Seleccion preme sull'acceleratore e nel giro di quattro minuti, tra il 52' e il 56', la ribalta con Di Maria e Mac Allister. L'ex Juve, ora al Benfica, risponde così alle minacce dei narcos. Al 77' Lautaro Martinez, entrato poco prima al posto di Garnacho, firma il 3-1. Il Toro interrompe così un digiuno in nazionale che durava da un anno e mezzo: l'ultima rete infatti risaliva all'amichevole del 24 settembre 2022 contro l'Honduras. Nel finale arriva anche l'esordio del 19enne interista, ora in prestito al Monza, Valentin Carboni, messo in campo da Scaloni al posto proprio di Angel Di Maria. Insieme a lui fa il suo ingresso sul rettangolo verde anche l'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez mentre l'altro "italiano", Leandro Paredes, aveva preso il posto di Mac Allister all'ora esatta di gioco. L'Albiceleste tornerà in campo a giugno per le gare di qualificazione alla Coppa America contro Canada (21), Cile (26) e Perù (30).