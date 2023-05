Gremio, Luis Suarez intramontabile: gol e giocate capolavoro

Luis Suarez non ha intenzione di smettere e continua a stupire all'età di 36 anni. L'ex attaccante del Barcellona sta vivendo una "seconda giovinezza" Oltreoceano, segnando numerosi e splendidi gol. Il feeling con la rete il "pistolero" non l'ha mai perso e con il suo Gremio, nel 2023, ha già messo a referto 13 gol in 22 presenze; contando una media impressionante tra gare giocate e reti segnate. Dalla sua prima esperienza in sudamerica (2005), ad oggi, Suarez vanta un totale di 473 reti in 768 gettoni, non andando mai sotto la doppia cifra in 18 anni di carriera.