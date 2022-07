Europei femminili 2022: l'Italia sogna in grande, Girelli la stella

Dopo un Mondiale 2019 da outsider, un Europeo da protagonista. È tutto pronto all'Old Trafford di Manchester, dove il match tra Inghilterra e Austria (il 6 luglio alle 21) darà il via all'attesissima rassegna europea che vedrà domenica 10 luglio, alle 21 al New York Stadium di Rotherham, esordire anche la Nazionale Italiana contro la Francia, inserita ancora una volta nel gruppo delle favoritissime alla vittoria finale. Le 23 Azzurre guidate da Bertolini arrivano a giocarsi questa importante e delicata sfida dopo l'ultimo test contro la Spagna del pallone d'oro Alexia Putellas: a Castel di Sangro, bomber Girelli e compagne hanno conquistato un 1-1 prezioso (a segno Bergamaschi), che consente di guardare a questi Europei con enorme fiducia, e dove le italiane si presentano, finalmente, da professioniste. “Per migliorarsi bisogna confrontarsi con le più forti – ha dichiarato la CT Bertolini al termine della sfida con le spagnole – Le ragazze hanno qualità ma solo se giocano insieme possono andare lontano. In vista della Francia dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto finora”.