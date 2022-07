Euro 2022, Inghilterra in finale: Svezia ko 4-0

SHEFFIELD (INGHILTERRA) - L'Inghilterra è la prima finalista degli Europei femminili. Nel suggestivo scenario di Bramall Lane di Sheffield le padrone di casa hanno travolto con un perentorio 4-0 la Svezia grazie alle reti di Mead (34'), Bronze (48'), Russo (68') e Kirby (77'). Le inglesi, dunque, conquistano il pass per la finale di domenica al Wembley Stadium, dove affronteranno la vincente della seconda semifinale Francia-Germania, in programma domani a Milton Keynes. L'Inghilterra ha perso le due precedenti finali giocate, compresa quella del 1984 proprio contro la Svezia che in quell'occasione vinse il suo primo e unico Europeo.