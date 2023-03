Juve Women su Fifa 23: aggiornati i ratings di 4 bianconere

La Juventus ha annunciato attraverso Twitter l’aggiornamento dei Ratings di Girelli , Bonansea , Boattin e Peyeraud-Magnin in FIFA 2023 . Valori attesi dai tantissimi appassionati del celebre videogame e associati alle Card della giocatrici.

Juve Women, i Ratings aggiornati su Fifa 2023 di Bonansea, Girelli, Boattin e Peyeraud-Magnin

In una scala che va dal valore minimo di uno a massimo di 99 sono 6 le skill prese in considerazione per i giocatori (e le giocatrici) di movimento: velocità, tiro, passaggio, dribbling, difesa e forza fisica.

Ecco, dunque, i Ratings aggiornati delle bianconere.

Barbara Bonansea

Velocità: 81

Tiro: 82

Passaggio: 75

Dribbling: 86

Difesa: 29

Forza fisica: 74

Cristiana Girelli

Velocità: 84

Tiro: 86

Passaggio: 73

Dribbling: 81

Difesa: 46

Forza fisica: 76

Lisa Boattin

Velocità: 77

Tiro: 64

Passaggio: 80

Dribbling: 77

Difesa: 82

Forza fisica: 85

Skill diverse, ovviamente, per i portieri. In questo caso i parametri "quotati” sono altri 6: tuffi, presa, rinvio, riflessi, velocità e piazzamento. Valori applicati a Pauline Peyraud-Magnin, che ha spiegato alcune delle sue peculiarità nel corso di un’intervista doppia a DAZN Wojciech Szczesny.

Pauline Peyraud-Magnin