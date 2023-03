Inter-Juve Women, Montemurro: "Migliorate nella continuità senza palla"

La Juventus Women continua la sua marcia per cercare di accorciare il gap con la Roma in classifica. La seconda giornata della Poule Scudetto vede ancora vittoriose le ragazze di Montemurro . Stavolta a farne le spese è l'Inter di Guarino , sconfitta per 3-1 . Al termine della partita hanno parlato sia l'allenatore bianconero e sia la centravanti Barbara Bonansea .

Inter-Juve Women, le parole di Montemurro

Joe Montemurro ha parlato al termine della partita contro l'Inter ai microfoni di La7: "La continuità senza palla è stata fondamentale, abbiamo ridotto le loro ripartenze, stiamo diventando più efficaci, quest'anno davanti alla porta quello ci è mancato tantissimo. Le ragazze sono state brave ad attaccare gli spazi e a chiuderli tutti all’Inter: le ripartenze sono la loro forza. Stiamo trovando una Juve più diversa, efficace e cinica. Stiamo lavorando sulle posizioni in campo. Vogliamo essere più propositivi, verticalizzando di più. Mi fa piacere che ogni volta che prendiamo la palla c’è qualcosa che succede. Episodio gol? Non ho visto il gol di Sembrant, stavo parlando con il mio assistente e purtroppo non posso commentarlo. La Roma? Noi facciamo il nostro lavoro. Sono tutte partite importanti, quando giochi con una squadra tante volte diventa difficile e dovremo farlo di nuovo. Speriamo di aiutare alla crescita del movimento in Italia con queste sfide così avvincenti".