Juve Women, record di gol eguagliato con possibilità di sorpasso: il dato

Juve Women, record eguagliato

Le bianconere segnano ancora. La certezza della squadra di Joe Montemurro è la regolarità nel trovare la rete. Gol che arrivano da 66 partite consecutive in Serie A. Numeri importanti e che vanno a eguagliare il record del Tavagnacco, registrato tra il 2012 e il 2014 sempre nella massima serie. Girelli e compagne, dunque, avranno la possibilità di migliorare questo dato ed entrare nella storia del calcio femminile. Il 15 aprile arriva la sfida contro la Fiorentina a Vinvovo, dopo la giornata di riposo e sosta per le Women, e la Juventus cercherà un nuovo gol per firmare il sorpasso e il record in solitaria.