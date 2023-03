La Juve Women non teme le nuove regole: rigori parati da bendate

I portieri non potranno più fare balletti lungo la linea per distrarre gli avversari durante un calcio di rigore. Questa regola sarà introdotta dall'IFAB, ma già ha fatto discutere. “Nuova regola dell’IFAB per i rigori nel 2026, i portieri dovranno essere girati di spalle al momento del tiro. In caso di interruzione, calcio di punizione indiretto” - ha commentato ironicamente Maignan con un post sui social. La Juventus Women invece ha lanciato su Instagram una nuova challenge con i portieri bendati.