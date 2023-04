Juve Women, Girelli e non solo: in 19 con le Nazionali

L'importanza del gruppo della Juventus Women lo si può notare anche dalle convocazioni per le Nazionali. Visto la settimana di riposo non dovendo giocare nella poule scudetto e la vittoria nell'ultima gara giocata contro l'Inter in campionato, le ragazze si uniranno alle rispettive selezioni per giocare alcune partite amichevoli. Non tutte, visto che l'U19 dell'Italia giocherà tre partite fondamentali per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria. La Juventus ha diramato tutte le convocate bianconere.