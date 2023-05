Juve Primavera femminile, Scarpa è il nuovo allenatore: le prime parole

Queste le parole di Stefano Braghin, Women's Teams Director: "Abbiamo scelto Matteo perché è alla Juventus da tanti anni, ha lavorato per molto tempo dietro alle quinte da protagonista. Ora è arrivato il momento di offrirgli una possibilità di misurarsi come primo allenatore e porterà avanti il lavoro all’interno del nostro settore giovanile grazie alla sua esperienza maturata anche negli anni passati". A seguire anche le dichiarazioni di Carola Coppo, Head of Women Academy: "Matteo Scarpa è un allenatore che porterà alla U19 femminile tutta la sua esperienza maturata in tutti questi anni qui, all’interno di Juventus, dapprima nell’Attività di Base del settore maschile e poi in queste sei stagioni come vice-allenatore della Prima Squadra femminile. A lui il compito di continuare a fare crescere le nostre ragazze, avvicinandole il più possibile alla Prima Squadra: grazie alle sue competenze e alla sua conoscenza di queste dinamiche che ha vissuto da vicino in questi anni, ha gli strumenti giusti per far sì che la crescita delle giovani calciatrici continui in modo costante e il nostro progetto prosegua verso tutti i nostri obiettivi". L'allenatore ha già rilasciato le prime parole: "Sono felice e orgoglioso di questa scelta, ringrazio la Società nelle persone di Stefano Braghin e Carola Coppo per avermi offerto questa nuova opportunità. Sono ancora concentrato sugli obiettivi che ci siamo prefissati per concludere al meglio questa stagione, la prossima per me sarà la decima qui alla Juventus: con entusiasmo inizierò questa nuova avventura come allenatore responsabile della squadra U19 femminile. In questi anni ho potuto vedere i frutti del Settore Giovanile, con l’approdo in Prima Squadra di diverse ragazze cresciute nel vivaio. E sono fiducioso e consapevole di quanto sia complicato e delicato il passaggio dalla Primavera alla Prima Squadra, quindi spero di poter contribuire, attraverso l’esperienza che ho maturato in tutti questi anni, alla crescita delle giovani calciatrici, sia nel trasferire loro i valori di questo club, sia dal punto di vista tecnico".