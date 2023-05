Juve Women, Girelli: il 10 di Del Piero e finale Coppa Italia con la Roma

Girelli su Roma, Coppa Italia e campionato

Tanti i temi toccati da Girelli, ma si parte dall'attualità, quindi il match vinto con la Roma, il prossimo appuntamento con la finale di coppa, ma anche il dispiacere per aver perso il campionato: "Ci tenevamo a salutare il nostro pubblico nel migliore dei modi e pensiamo di esserci riuscite in un'annata non semplice. Chiaramente al triplice fischio la testa si è subito spostata sulla partita che ci attende domenica ed è normale che sia stato così. Quello di Salerno sarà il match più importante per noi e volevamo vincere contro la Roma nell'ultima gara di campionato per arrivare nuovamente ad affrontarle in fiducia. Era molto importante per noi. Quando sei abituato a vincere, appena cadi ti fai male. Quest'anno è stato un anno complicato, in cui abbiamo sofferto. Penso che questa annata servirà per farci tornare più forti di prima. Noi siamo la Juventus e il nostro obiettivo deve sempre essere quello di giocare per vincere e quando non ci riesci devi rimboccarti le maniche e continuare a lavorare. Quello che mi sento di dire ai tifosi è che torneremo a gioire insieme e che questo è il momento di essere tutti uniti, pronti a lottare fino alla fine, insieme Indubbiamente quella di domenica sarà la partita più importante dell'anno per noi, per come si è messa la stagione ovviamente. Nella storia della Juventus Women non è mai capitato che si chiudesse un'annata senza trofei, dunque daremo tutto per vincere la Coppa Italia. Questo aspetto sarà fondamentale da tenere a mente quando scenderemo in campo. Dovremo avere quella fame che da sempre ci ha contraddistinte e spesso ha fatto la differenza. Sappiamo che sarà una partita complicata perchè, oltre a essere una finale, sarà la sesta volta che affronteremo la Roma quest'anno e di conseguenza saranno la tenuta mentale e i dettagli a fare la differenza".