Coppa Italia Women Juventus-Roma: ecco dove si giocherà la finale

Coppa Italia, lo stadio per la finale

Per la finale di Coppa Italia tra Juventus Women e Roma è stato scelto come stadio l'Arechi di Salerno, protagonista alcuni giorni fa della storica promozione in Serie B del Catanzaro. La partita si disputerà domenica 4 giugno con start alle ore 16.30. Le bianconere, che hanno vinto la Coppa Italia nel 2019 e nel 2022, andranno dunque all'inseguimento dell'undicesimo titolo della loro storia. Le giallorosse, trionfatrici del trofeo nel 2021 e vincitrici della Supercoppa lo scorso novembre, giocheranno così la loro terza finale. Dopo l'ufficialità della location, queste le parole di Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile: "Siamo orgogliosi di poter disputare questa sfida in una regione fondamentale per la promozione e lo sviluppo del movimento. Viaggiare da nord a sud con i nostri grandi eventi è importante per dare visibilità al calcio femminile su tutto il territorio. Sono certa che Salerno farà sentire la sua vicinanza alle finaliste, per i suoi tifosi e non solo sarà un’opportunità di venire a sostenere le nostre campionesse che si affronteranno per questo ‘classico’ sempre atteso. Ringrazio la Regione Campania, il Comune di Salerno e la Salernitana per l’entusiasmo con cui hanno accolto la scelta della sede di gara".