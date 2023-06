Juve Women, trionfo Coppa Italia: i messaggi di Girelli, Rosucci e Salvai

"La Coppa Italia rimane nostra". La Juventus Women allo scadere ha festeggiato la vittoria della Coppa contro la Roma . Un successo che ha un sapore di rivincita dopo lo scudetto perso in Serie A. Bonansea ha deciso la sfida nei minuti finali e ha permesso a tutto il mondo bianconero di festeggiare la conquista di un trofeo importante. La finale dell'Arechi è stata una gioia per tutti da chi era in campo a chi, invece, ha dovuto sostenere la squadra dagli spalti. Da Rosucci a Girelli e Salvai dopo la vittoria i messaggi d'amore ai colori bianco e nero, oltre alla festa per la Coppa Italia.

Juventus Women, messaggi di Girelli, Rosucci, Salvai

Chi ha pubblicato soltanto reazioni e chi invece ha voluto esprimere un messaggio attraverso un post per ringraziare i tifosi, gioire di un successo importante e indicare il Dna Juve. Come Cristiana Girelli che subito dopo aver alzato il trofeo ha rimarcato: "Vi avevamo promesso che avremmo dato tutto. Fino all'ultimo minuto. Fino all'ultima azione. Fino alla Fine. Sempre, FORZA JUVENTUS". Dall'attaccante numero 10 fino a Rosucci, grande assente del match per infortunio: "Dedicato a NOI e a tutti gli juventini, dopo una stagione molto difficile per tutta la famiglia bianconera". A chiudere il sentimento chiaro e deciso di Cecilia Salvai: "ESSERE della Juventus: è tutto in questa foto MERAVIGLIOSA. La Coppa Italia rimane nostra!". Cala il sipario della stagione del calcio femminile e non solo, la Juve Women ha chiuso con un trofeo.