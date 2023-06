Juve Women, Palis si presenta: " Voglio la Champions, un onore essere qui"

Juve Women, Palis: "Felice di essere arrivata in una grandissima società"

Palis ha spiegato: "Sono molto contenta di essere arrivata alla Juventus. Se uno conosce un po’ il calcio sa che la Juventus è un grandissimo club. Per me è un onore essere qui e sono felice di poter indossare questi colori. Ci sono diversi aspetti che mi hanno spinto a venire alla Juventus. Innanzitutto le strutture, il fatto che ogni anno lotti per vincere dei trofei. Io voglio vincere e so che alla Juventus questo è possibile. Non per caso ha la Juve appena trionfato in Coppa Italia. So che c’è un bel gruppo, che la squadra ha un ottimo livello. Non vedo l’ora di iniziare. È un passaggio importante per me e sono certa che andrà tutto bene, è uno dei motivi per cui sono voluta venire alla Juventus".

Palis ha spiegato le sue caratteristiche e attitudini: "Sono una giocatrice dotata di una buona visione di gioco. Sono una centrocampista centrale, mi piace recuperare palloni, distribuirli e spingermi avanti. Mi proietto in area per cercare di segnare. Non è così frequente, ma comunque mi piace attaccare, dialogare con le compagne di squadra per mantenere il possesso. Mi piace far girare il pallone, esserne in controllo. Mi piace giocare a calcio, molto semplicemente. Nella vita di tutti i giorni, direi che sono una persona molto discreta a cui piace però stare a parlare con altre persone. Ma voglio che sia il lavoro a parlare per me".