Juve Women, Duljan ai saluti: "Lascio per prendermi cura di me stessa"

La Juve ha annunciato la rescissione con il difensore attraverso un comunicato ufficiale : "Duljan saluta dopo aver collezionato, in questa stagione, 23 presenze in prima squadra vincendo la Coppa Italia e dopo aver disputato anche alcune gare con l' Under 19 tra cui la Final Four Scudetto dove le bianconere sono state sconfitte solo in finale dalla Roma . Juventus ringrazia Evelina , orgogliosa di aver condiviso questa stagione con lei e le augura buona fortuna per il futuro, sperando possa ritrovare il suo benessere".

Juve Women, Duljan su Instagram: "Cari tifosi, spero di rivedervi presto"

Su questo aspetto si è soffermato anche la Duljan con un messaggio attraverso il suo profilo Instagram: "Lascio la Juventus per prendermi cura di me stessa. Per me è una decisione coraggiosa e dura, ma la mia forte volontà di dare priorità al mio benessere per godermi il calcio significa che sono pronta a mettermi alla prova. Il team che ho intorno a me mi dà pieno supporto per riprendermi e concentrarmi sul futuro. Grazie infinite alla Juventus come società, alle mie compagne di squadra e ai miei tifosi. Non vi dimenticherò mai e spero di rivedervi PRESTO! Vi chiedo gentilmente di rispettare il mio desiderio di non rilasciare interviste o rispondere a domande in questo momento".