Boattin: “Del Piero è la Juve”. Poi il messaggio: “Nei momenti bui…”

Prima di tutto un pensiero sull'esordio imminente: "Sarà molto strano, sono passata davanti il campo qui a Vinovo e riaffiorano tanti ricordi, momenti, vittorie, abbiamo vinto tanti scudetti. Rimarrà nel nostro cuore, però sono felice e entusiasta di un nuovo percorso in una nuova casa" per poi passare alla recente eliminazione dalla Champions League: "Tantissimo dispiacere. Era il nostro obiettivo, era alla portata, nessuno é felice. È il calcio e purtroppo a volte le partite vanno così anche quando non dovrebbero. Dobbiamo andare vanti, abbiamo altre competizioni e siamo qui per vincerle. Dobbiamo trasformare l'eliminazione in qualcosa di positivo".

Boattin, le parole su Del Piero

Successivamente, un pensiero dedicato a Del Piero: "So che anche lui ha giocato allo stadio Pozzo - Lamarmora, è un'emozione bella. Per qualsiasi juventino Del Piero é la Juve. Mi sono appassionata in quegli anni, per me é un simbolo della juventinità e immagino che per tutti sia un sogno. Ero emozionatissima, poter parlare con lui, è stato incredibile non mi rendevo conto, ero emozionata. Una persona davvero umile e disponibile" per poi aggiungere: "Da piccola i miei idoli erano lui, Nedved e Buffon". Lisa ha poi proseguito con un pensiero sulla Rosucci: "Ci manca tantissimo, ha un ruolo fondamentale anche nello spogliatoio, secondo me abbiamo sentito la mancanza. Cerca di starci vicino ma ci è mancata l'anno scorso. Non vedo l'ora che rientri anche solo per seguirci, per noi è molto importante".