Italia-Spagna Women, che beffa al 90’: Hermoso punisce le azzurre

Termina con una sconfitta allo scadere la terza giornata di Women's Nations League dell'Italia , contro le campionesse del Mondo della Spagna . Le ragazze di Soncin hanno giocato in modo compatto ed equilibrato e hanno assaporato fino al 90' la possibilità di fare un punto contro la Roja. Le azzurre restano, al momento, al t erzo posto in classifica con tre punti, alle spalle della Svezia (che potrebbe andare a 6 punti con una vittoria contro la Svizzera) e della formazione di Tomé Vazquez.

Ancora ci saranno altre tre partite da giocare e la Nazionale di Girelli e compagne potrà puntare al secondo posto, per difendere la Lega A ed evitare qualsiasi tipo di retrocessione, in vista anche delle prossime qualificazioni all'Europeo e Mondiale. La prima classificata staccherà il pass per la final four, importante in ottica Olimpiade.

Italia-Spagna Women, le azzurre si arrendono allo scadere

Soncin ha schierato una formazione con due linee molto strette a formare un 5-4-1 in fase di non possesso, per cercare di limitare la grande qualità della Spagna, che ha messo in mostra anche al Mondiale. La Roja ha ovviamente fatto la partita e ha creato tante palle gol, con le azzurre brave e fortunate a disinnescarle. Ma poi al 90' è arrivata la beffa firmata da Hermoso: la numero 10 è subentrata dalla panchina e ha messo il proprio sigillo sul match. Gioia a metà per Soncin, che non si porta nessun punto, ma tanto materiale su cui lavorare.