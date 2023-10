Chi fermerà la Juventus Women? Si viaggia a punteggio pieno

Vince soffrendo contro un’orgogliosa Fiorentina. Vince lottando e anche sbagliando qualche occasione di troppo. Ma, alla fine, porta a casa i tre punti ed è quello che la Juventus voleva al debutto nello stadio “Curva Fiesole” del Viola Park , al termine di una partita avvincente. "È stato un bello spettacolo per il calcio italiano e ciò deve essere la base per la crescita del movimento, entrambe le squadre hanno dimostrato di essere a un buon livello", ha commentato il tecnico bianconero Joe Montemurro .

Il racconto del match

Apre le danze con un tiro non fortissimo, ma velenoso, l’olandese Beerensteyn, 5° gol in altrettante gare di campionato nonché 5° personale alle viola. Pareggia nella ripresa Catena, rimasta un’ora in panchina (perché questa esclusione visto l’impatto che ha avuto sul match?). Chiude la pratica Girelli su rigore, da lei stessa conquistato - provocando pure l’espulsione di Georgieva - e battuto con la consueta freddezza. Nona rete in carriera alle viola che ne fanno il bersaglio preferito. Il tutto davanti a uno sparuto, comunque caloroso, gruppo di sostenitori bianconeri che alla fine hanno festeggiato il primato in classifica a punteggio pieno.