Allora lo stadio si può fare! Bravo Commisso ma il modo non è...urbano

Si può fare! SI! PUÒ! FA!RE! E senza necessariamente possedere la scienza del dottor Frederick von Frankenstein né la simpatia di Mel Brooks . Si può comprare (ma se te la regalano, va bene lo stesso) una società di calcio storica e gloriosa, ricostruirne piano piano e con inevitabile difficoltà la dignità sportiva (e non solo: ma su questa, probabilmente c’è ancora da lavorare), scalare classifiche dentro e fuori i confini, nel mentre costruire un centro sportivo con i fiocchi (26 ettari, 12 campi regolari, 20 squadre ospitate, due stadioli e ci fermiamo altrimenti si esauriscono le righe a disposizione). In quattro anni, con in mezzo una pandemia.

I meriti di Commisso

In ciò, non si possono che evidenziare i meriti di Rocco Commisso e tesserne le lodi. Peccato che pochi, pochissimi, nemmanco quelli che avrebbero potuto e dovuto da maggiorenne tempo, lo imitino se non sono al comando di corazzate industriali. E dire che certe amministrazioni locali farebbero ponti d’oro, che il terreno suburbano da qualificare abbonda quanto quello extraurbano e, come a Torino, pure l’urbano. A proposito di urbano e urbanizzazione. Fa specie, macchia e persin male che in mezzo a tanto fiorentino brillare persista l’uso di toni e metodi per niente urbani verso alcuni media e relativi lavoratori. Si può sbagliare e si può anche avere ragione, ma a un certo punto ci si chiarisce e si ricomincia. Invece.