Juve Women, l'orizzonte Superlega e il ranking migliora: la classifica

TORINO - Quando, nell’estate del 2021, il direttore Stefano Braghin scelse per la panchina delle Women Joe Montemurro fissò un obiettivo: "Puntiamo all’ottavo posto del ranking in tre anni". Poteva sembrare folle, per una squadra che in quel momento si trovava al 33° posto e che quattro estati prima manco esisteva. Ma non lo era. Perché Braghin è uno che parla poco, ma sempre con lungimiranza. Quindici mesi dopo quell’annuncio, infatti, le Women erano riuscite a conquistare il nono posto. Oggi, due anni e mezzo dopo, si trovano all’ottavo, appena davanti al Real Madrid nono e alle spalle delle super potenze Barcellona, Lione, Wolfsburg, Psg, Bayern Monaco, Chelsea e Arsenal, alcune delle quali affrontate alla pari nelle ultime due stagioni europee.

Juve Women, tra qualificazione Champions e un orizzonte in più

Quelle parole di Braghin sono state uno stimolo eccellente soprattutto per le ragazze che, reduci da un dominio incontrastato in Italia sin dal giorno della fondazione della squadra, hanno cominciato a godere del profumo delle notti di Champions League conquistando i quarti di finale nella stagione 2021/2022 – eliminate dal Lione poi vincitore della Coppa, ma protagoniste di quella magica vittoria all’Allianz Stadium per 2-1 contro le francesi all’andata firmata Girelli-Bonfantini – e uscendo dopo un girone di ferro lo scorso anno, pur tenendo testa all’Arsenal e (ancora!) al Lione. Ecco perché l’eliminazione al primo turno preliminare contro l’Eintracht di questa stagione ha fatto così male: perché ha interrotto una escalation costruita mattone dopo mattone, notte di Champions dopo notte di Champions. Ed ecco perché la qualificazione alla prossima edizione, che quest’anno premia non più le prime due, bensì le prime tre classificate del campionato proprio grazie al percorso degli ultimi anni delle bianconere, è un obiettivo che definire minimo è esagerare. Anche perché adesso c’è un orizzonte in più. Che risponde al nome di Superlega, alla quale proprio grazie a questa recente ascesa la Juventus potrebbe verosimilmente prendere parte come una delle prime della classe.