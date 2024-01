Juve Women: ufficiale Bison, ma andrà nella Primavera di Scarpa

La Juventus Women è al lavoro per rinforzare la rosa e per pensare anche al futuro. Il club ha ufficializzato l'acquisto della giovane Bison dall'Hellas Verona . La classe 2005 però dovrà proseguire un percorso di riabilitazione , in seguito a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra e si unirà con la Primavera di Matteo Scarpa . Montemurro invece ha ricevuto qualche regalo dalla dirigenza con gli arrivi di Echegini, Pelgander e il colpo Calligaris dal Psg . Uno sforzo per continuare la lotta scudetto con la Roma e dare continuità alla conquista della Supercoppa , vinta sempre contro le giallorosse.

Juve Women, ufficiale Bison: il comunicato

Questa la nota ufficiale della Juve Women: "Giulia Bison è ufficialmente una giocatrice della Juventus. Attaccante, classe 2005, arriva a titolo definitivo dall'Hellas Verona, squadra nella quale ha militato nella stagione 2022/2023 mettendo in mostra le sue qualità. Giulia è cresciuta nel Settore Giovanile del Padova Femminile fino ad approdare in Prima Squadra con cui ha esordito in Serie C nell'annata 2020/2021, prima di disputare l'intera stagione 2021/2022. Poi, come detto, il passaggio all'Hellas Verona per confrontarsi in un nuovo campionato come quello della serie cadetta. Ora una nuova esperienza, lontano dal suo Veneto, altamente stimolante e a tinte bianconere. Bison ha appena subito un intervento chirurgico alla caviglia sinistra da parte del dott. Marcarelli in seguito a un trauma di gioco rimediato in partita con la maglia dell’Hellas Verona, di conseguenza proseguirà a Torino la sua riabilitazione volta a unirsi a pieno regime alla Primavera di Matteo Scarpa. Benvenuta, Giulia!".