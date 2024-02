Juve Women, Poule Scudetto Serie A: come funzione e calendario

La Divisione Serie A Femminile ha ufficializzato il calendario della Poule Scudetto e della Poule Salvezza 2023/2024. Come ricordato dalla Juve attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Women inizierà il cammino nella Poule Scudetto sul campo dell'Inter, nel week-end del 16-17 marzo 2024 e la chiuderà sempre in trasferta, nel week-end del 18-19 maggio, contro il Sassuolo.

Serie A femminile, come funzionano la Poule Scudetto e la Poule Salvezza

Le prime cinque classificate della Prima Fase si affrontano, in gare di andata e ritorno, in 5 giornate (una di esse riposa a ogni turno). Non si riparte da zero, ma ogni squadra inizia questo girone portandosi i punti ottenuti fin qui, la differenza reti e gli scontri diretti.

In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine delle due Poule, si considereranno i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda. Rispetto alla passata stagione le prime tre classificate al termine della Poule Scudetto si garantiranno l'accesso alla UEFA Women's Champions League 2024-2025. Oltre alla vincitrice dello Scudetto, si decideranno le due squadre che andranno in Champions League (le prime due della graduatoria).

Per quanto riguarda, invece, la Poule Salvezza l'ultima in graduatoria retrocederà direttamente in Serie B, con la penultima che disputerà lo spareggio con la seconda classificata nella serie cadetta.