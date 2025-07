L'Italia sfida l'Inghilterra in semifinale agli Europei femminili: Svezia ko ai rigori

Svezia-Inghilterra 2-3 dcr: la cronaca

Eppure le scandinave partono forte e chiudono il primo tempo sul 2-0 grazie alle reti di Kosovare Asllani dopo appena due giri di lancette e Stina Blackstenius al 25'. In appena due minuti, tra il 79' e l'81', le inglesi rimettono però in parità a gara: prima il pareggio di Lucy Bronze, dopo 100 secondi il 2-2 di Michelle Agyemang che manda le due squadre ai supplementari. Il punteggio non cambia più e alla fine, dagli undici metri, ha la meglio l'Inghilterra che realizza 3 rigori su 7 contro gli appena 2 delle svedesi. Un successo sofferto che vale la qualificazione in semifinale e la sfida contro le azzurre di Soncin che ieri hanno battuto 2-1 la Norvegia grazie alla doppietta di Cristiana Girelli.