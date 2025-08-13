Alisha Lehmann, c'entra anche Chiellini: l'affare dalla Juve al Como per la Hollywood in riva al lago

Quella sponda del lago di Como sempre più glamour... al punto che il numero di vip e star che scelgono la cittadina lariana per le proprie vacanze o addirittura per viverci cresce giorno dopo giorno. L'ultima ad arrivare è Alisha Lehmann: un nome non da poco. Al secolo calciatrice è soprattutto potentissima influencer a livello mondiale sui social. Bionda, occhi azzurri, avvenente quanto basta ma anche una buona atleta con capacità tecniche, ha firmato per il Como Women. Si tratta del club femminile iscritto alla Serie A Women. Svizzera, 26 anni, ha portato in dote ben 17 milioni di follower su Instagram e poco più di otto su TikTok. Tra tante destinazioni, dopo il suo addio alla Juventus Women, ha scelto proprio la città lariana. E c'è chi scommette che sulla sua decisione una parte importante sia legata alla 'sociability', intesa come capacità di fare numeri sui social media, della località lombarda.
Alisha Lehmann, i motivi dietro la scelta Como
A Como può capitare a chiunque di fare tappa in uno dei tanti ristoranti sul lungolago ed incontrare una star di Hollywood o un produttore famoso, molti dei quali hanno acquistato proprietà in zona o amano trascorrervi dei periodi di relax. Ed è anche merito del calcio, anche se, per ora, soltanto di quello maschile. Gli spalti dello stadio di Como, infatti, stanno divenendo un piccolo palcoscenico per attori e attrici di fama da quando il club maschile, che non ha nulla a che vedere con la società proprietaria della squadra femminile, è passato ai fratelli Michael Bambang e Robert Budi Hartono. Gli Hartono sono gli imprenditori più ricchi dell'Indonesia e inseriti stabilmente tra le 65 persone più ricche al mondo grazie ad un patrimonio che si aggira sui 48 miliardi di dollari. Da quando sono arrivati in terra lariana allo stadio si sono visti Keira Knightley, Michael Fassbender, Adrien Brody, Hugh Grant, Kate Beckinsale e Andrew Garfield, divenuto famoso nel ruolo di Spiderman. Emma Roberts, star di 'American Horror Story' e 'Scream Queens', ha postato sui social con la maglia del Como.
Possibile questo innamoramento per una piccola squadra di calcio italiana? E' frutto di una strategia di marketing dello stesso Como calcio. Il presidente del club, Mirwan Suwarso, lo ha detto chiaramente: l'obiettivo, anche di investimento immobiliare, è spingere il brand 'Lake of Como' anche attraverso il calcio. Impossibile immaginare che un club europeo possa sostenersi con un bacino di utenza di 85mila persone, gli abitanti della cittadina. Piuttosto l'investimento è sul territorio: non a caso si è passati dagli 1,6 milioni di turisti degli anni passati ai 4,6 dello scorso anno. Per sostenere tutto questo è stata creata dai fratelli Hartono la 'Sent Tourism', tour operator di lusso che trasforma il matchday in un'esperienza lifestyle, vendendo pacchetti esclusivi che abbinano calcio e turismo. Nel 2024-25 il 40% dei ricavi dalla biglietteria è stato generato da visitatori stranieri, comprese alcune star di Hollywood. Anche George Clooney è spesso in riva al lago dove, nella sua villa, organizza incontri e riceve amici importanti. Poi ci sono personaggi famosi e top model che da Milano fanno una scappata a Como.
Lehmann al Como, c'entra anche Chiellini
Probabile che Lehmann abbia annusato l'affare: Como è un luogo dove rilanciare, se ce ne fosse bisogno, la propria immagine. La giocatrice svizzera ha lasciato la Juventus Women che dalla sua cessione ha incassato 30mila euro. L'affare però sembra averlo fatto il Como Women che da marzo 2024 è di proprietà del fondo di investimenti statunitense Mercury/13. La Mercury/13 nasce da un'idea di Victoire Cogevina Reynal, co-fondatrice del gruppo. Della proprietà made in Usa fa parte anche Giorgio Chiellini.
L'ex campione del mondo con la Nazionale, oltre ad essere director of football strategy della Juventus e co-proprietario del Los Angeles Fc, ha anche una agenzia di comunicazione che segue numerosi sportivi e sportive. E in società è entrato da poco anche Juan Mata, ex campione del Chelsea e del Manchester United. La Lehmann ha fiuto per gli affari. Tra l'altro, anche potrebbe avere più spazio in campo rispetto a quanto le fosse concesso nella squadra bianconera. Riconquisterebbe così anche più visibilità sul prato verde a favore di tifosi e fotografi. Insomma, si tratta di una scommessa per l'ala svizzera e di un investimento per il club e per il territorio.
Alisha Lehmann, sarà subito sfida alla Juve
Pochi giorni dopo il suo trasferimento al Como, Alisha Lehmann è già pronta a sfidare il suo passato. Giovedì 14 agosto alle ore 18, le due squadre scenderanno infatti in campo alle ore 18 per il torneo "The Women's Cup", al quale partecipano anche Inter ed Atletico Madrid che si incroceranno nell'altra semifinale. Un'occasione per la calciatrice svizzera di riabbracciare subito le sue ex compagne, con cui ha conquistato uno scudetto ed una Coppa Italia nella scorsa stagione. La squadra vincitrice della semifinale sarà poi impegnata il 17 agosto per l'ultimo atto del torneo, mentre le perdenti si sfideranno lo stesso giorno per il terzo-quarto posto.
Como Women, le parole di Alisha Lehmann
Subito dopo l'ufficialità del trasferimento al Como Women, Alisha Lehmann ha parlato ai canali ufficiali del suo nuovo club: "Sono pronta a dare il massimo per aiutare questa squadra, dentro e fuori dal campo. Questo club vuole costruire qualcosa che duri nel tempo, e quello che mi ha colpito subito del F.C. Como Women è stata la visione. Non è solo un club che vuole vincere, è un progetto che vuole cambiare le regole del gioco, dentro e fuori dal campo. Qui, calcio, identità, stile e ambizione si uniscono in un modo che non avevo mai visto prima. Ho sentito che questo era il posto giusto per esprimere davvero chi sono, sia come atleta che come persona. So che è un club che ha da poco iniziato un percorso completamente unico rispetto ad altri, ma con un’idea molto chiara. Fare le cose in modo diverso, e per me questo è un segno di forza. L’F.C. Como Women vuole diventare un punto di riferimento nel calcio femminile, non solo in Italia ma in tutta Europa e nel mondo. È un progetto che unisce sport, moda, cultura e valori autentici e credo che sia proprio quello di cui ha bisogno il calcio femminile in questo momento. E per me è la prima volta che entro a far parte di un club indipendente, non legato a una squadra maschile. Questo è stato un elemento importante nella mia scelta. Dimostrare che c’è un modo diverso di fare calcio, e che questo può ispirare altre a seguire questa strada. Sono felice di farne parte, perché qui posso crescere come calciatrice e come persona. Voglio aiutare la squadra a competere ai massimi livelli, ma anche ispirare una nuova generazione di tifose e atlete, senza dover scegliere fra essere competitiva in campo e me stessa fuori. Qui posso essere tutto ciò che sono e trasformarlo in qualcosa di positivo, soprattutto per chi mi guarda. Il calcio femminile in Italia sta vivendo un momento molto entusiasmante. C’è tanta passione e una visibilità in costante crescita. Penso che l’Italia abbia tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento in Europa e che l’F.C. Como Women possa avere un ruolo importante in questa trasformazione. Sono felice di essere qui e di farne parte".
