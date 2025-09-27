Juventus-Roma: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Serie A Women's Cup

Dove vederla in tv

La sfida tra Juventus Women-Roma è in programma oggi, sabato 27 settembre alle 17:30, per la prima edizione della finale della Serie A Women's Cup. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 2 e su Sky Sport sul canale Sky Sport Calcio o in streaming su Rai Play, Now Tv e Sky Go.

La conferenza di Canzi

Alla vigilia della gara, Massimiliano Canzi ha presentato così questa finale in conferenza stampa: "Come in tutte le partite, anche contro l'Inter si sono commessi degli errori. Rivedendo la partita, posso dire che per larga parte della gara abbiamo giocato molto bene. Nel finale l'Inter ha cercato in tutti i modi di trovare il pareggio, ma noi ci siamo difese tutte insieme, con grande spirito di sacrificio e questo è stato un grande segnale di compattezza. La Serie A Women's Cup è una competizione che mi piace perché ci ha permesso di avvicinarci al campionato e alla Champions League in maniera graduale, testando il nostro livello contro avversarie di valore. Abbiamo giocato partite vere contro squadre che militano tutte nella massima serie italiana. Juve Stabia-Juventus? È un bel binomio e siamo felici di giocare qui la finale. Mi auguro che la città di Castellammare di Stabia risponda positivamente, sarebbe bello vedere lo stadio con tanti appassionati presenti. Venendo alla partita, riposare ventiquattro ore in meno rispetto alle nostre avversarie è un dato da non trascurare, ma non deve assolutamente essere un alibi. Di contro, ho a disposizione una rosa con tantissime giocatrici e tutte di valore, di conseguenza sfrutterò questo aspetto per avere una squadra fresca a livello fisico e mentale per tutta la durata dell'incontro. De Jong? Si è presentata benissimo, sotto tutti i punti di vista. Si è inserita molto bene anche all'interno del gruppo. Abbiamo tre portieri molto forti; al momento Peyraud-Magnin è il primo, De Jong il secondo e Capelletti il terzo, ma tutte e tre hanno dimostrato grande sicurezza tra i pali quando chiamate in causa. Per domani la rosa sarà tutta a disposizione, le ragazze stanno bene e sono pronte per dare il massimo. La Roma ha cambiato tantissimo quest'estate, a partire dalla guida tecnica. Ha cambiato diversi schemi di gioco da inizio stagione, è sicuramente ancora in fase sperimentale, ma sicuramente affronteremo un club che ha entusiasmo anche e soprattutto per avere raggiunto meritatamente la League Phase della Champions League".

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-1-2): De Jong; Kullberg, Lenzini, Calligaris; Bonansea, Brighton, Pinto, Carbonell; Godo; Cambiaghi, Beccari. Allenatore: Canzi.

ROMA (4-2-3-1): Lukasova; Di Guglielmo, Van Diemen, Heatley, Veje; Giugliano, Rieke; Pilgrim, Greggi, Haavi; Corelli. Allenatore: Rossettini.