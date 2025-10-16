Juve Women beffata nel finale, Schuller a segno nei minuti di recupero. In Champions è vittoria Bayer

Prima sconfitta per la Juventus Women in Champions League. Le ragazze di Canzi escono sconfitte dal match contro il Bayern Monaco per 2-1. Tanti rammarici per le bianconere che vengono superate al 96' dalle tedesche con un gol di Schuller assegnato dopo una revisione al VAR dopo un salvataggio (quasi) eroico di Harviken. Restano a 3 punti Cambiaghi e compagne beffate nel finale a pochi secondi dal fischio finale.

97' TERMINA LA GARA: SCONFITTA PER LE RAGAZZE DI CANZI

Finisce 2-1 per il Bayern Monaco la seconda gara della League Phase della Champions League. Tanti rammarici per le bianconere beffate nel finale da un gol di Schuller assegnato dopo una revisione al VAR

94' GOL DEL BAYERN MONACO: 2-1 ALLO SCADERE

Dopo un check al VAR viene assegnato il gol a Schuller che anticipa Peyraud-Magnin e segna il gol del 2-1, Era stata strepitosa Harviken che si era immolata, non riuscendo però a tenere il pallone fuori dalla porta delle bianconere

94' INCREDIBILE IN AREA JUVENTUS

Strepitosa Harviken che sulla linea dice di no a porta vuota a Schuller che aveva anticipato Peyraud-Magnin in uscita. Brava poi la numero 16 a rialzarsi e dire di no sulla ribattuta. Intanto c'è un check al VAR perchè il pallone potrebbe aver superato la linea sul salvataggio di Harviken

90' RECUPERO

5 minuti addizionali concessi dall'arbitro. Si andrà avanti fino al 95'

89' GIALLO BAYERN E CAMBIO JUVE

Ammonita Oberdorf per una spinta su Pinto. Intanto arriva un cambio nella Juve: fuori Kullberg che si è fatta male, dentro Birghton. Resta in campo Schatzer che in realtà doveva uscire in questa sostituzione

85' FORCING BAYERN

Continuano ad attaccare le tedesche, con la Juve costretta a difendere a oltranza in questo finale

77' CAMBIO JUVE

Sostituzione per le bianconere: non ce la fa Lenzini, entra Harviken

75' PROBLEMI PER LENZINI

Crampi per il centrale della Juve, entra lo staff medico. Canzi prepara il cambio

74' TENTATIVO JUVE

Ci prova Krumbiegel di testa, ma la sua conclusione termina alta

64' DOPPIO CAMBIO BAYERN

Fuori Dallmannn e Caruso, che non ce la fa dopo l'infortunio alla spalla, dentro Alara e Oberdorf

64' SOSTITUZIONI JUVE

Intanto arriva un triplo cambio nella Juventus: fuori Bonansea, Vansgaard e Cambiaghi, dentro Stolen Godo, Krumbiegel e Girelli

63' INFORTUNIO PER ARIANNA CARUSO

L'ex di giornata (158 partite e 39 gol con la Juventus) ha sentito un forte dolore alla spalla con lo staff medico delle tedesche costretto a intervenire. Probabilmente dovrà essere sostituita

60' CAMBIO B. MONACO

Fuori Tanikawa, dentro Schüller

58' PERICOLOSA LA JUVE

Bonansea va da Cambiaghi in area con il 36 che prova a rimetterla in mezzo, trovando però una deviazione. Calcio d'angolo

51' OCCASIONISSIMA BAYERN MONACO!

Gwinn mette in mezzo un pallone pericolosissimo per Buhl sul secondo palo che, però, calcia fuori da pochissimi centimetri

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO

Inizia il secondo tempo, questa volta a battere il calcio d'inizio è la Juventus

45+1' FINE PRIMO TEMPO

Finisce 1-1 il primo tempo tra Bayern Monaco e Juventus

44' ANCORA BAYERN MONACO! Un'altra traversa salva la Juve! Stanway ci prova dalla distanza e il suo tiro si stampa di nuovo sul legno. Brivido per le bianconere

42' ANCORA BONANSEA

Coast to coast del numero 11 che parte dalla sua metà campo e si fa tutto il campo. La giocatrice bianconera, però, arriva stanca al momento del tiro e calcia debolmente tra le braccia del portiere avversario

41' PERICOLOSA BONANSEA

Il capitano bianconero va in mezzo per Vangsgaard che, però, manca l'appuntamento col pallone da buona posizione

38' AZIONE JUVE

Buono spunto di Bonansea che dribbla due avversarie ma alla fine si fa soffiare il pallone al limite dell'area di rigore

33' OFFENSIVA BAYERN

Continua ad attaccare il Bayern Monaco, con la Juve di Canzi costretta a difendere in questa fase

26' CALCIO D'ANGOLO JUVE

Schatzer va in mezzo, ma il suo cross viene allontanato dalla difesa del Bayern

24' ANCORA PERICOLOSA HARDER!

Ennesimo assist di Buhl che serve l'attaccante che dal limite calcia non trovando la porta

21' PERICOLOSO IL BAYERN!

Arriva ancora al cross la formazione tedesca e di testa Tanikawa si ostacola con Buhl e alla fine non riesce a centrare la porta

17' GOL DELLA JUVENTUS! 1-1!

Punizione perfetta di Schatzer che batte col sinistro scavalcando la barriera e battendo Grohs. Di nuovo in pareggio la gata

16' FALLO SU BONANSEA

Buon calcio di punizione per la formazione di Canzi dal limite dell'area

14' VICINISSIMO AL 2-0 IL BAYERN MONACO!

Azione fotocopia delle tedesce con Buhl che va di nuovo in mezzo col sinistro, stavolta per Tanikawa che, però, colpisce la traversa di testa

10' GOL DEL BAYERN MONACO!

Buhl è brava e va in mezzo per Harder che di testa batte Peyraud-Magnin sul primo palo e porta avanti le tedesche

6' CI PROVA IL BAYERN!

Kett va sul fondo e mette in mezzo, ma Lenzini è brava e devia in calcio d'angolo

2' FORMAZIONE JUVE

La Juventus scende il campo con il 3-4-1-2: Pinto agirà alle spalle di Vangsgaard e Cambiaghi

1' INIZIA LA GARA

Calcio d'inizio affidato al Bayern Monaco