Juve-Benfica, diretta Champions Women: formazioni e risultato in tempo reale

Il palcoscenico della Champions League apre il sipario anche nel calcio femminile. La Juve Women di Canzi è pronta all'esordio contro il Benfica, una squadra di livello che in Portogallo sta dimostrando tutto il suo valore. Anche Comolli ha caricato l'ambiente, incontrando la ragazze a Vinovo insieme a Braghin. Una presenza gradita da parte delle calciatrice, come confermato anche da Rosucci: "Questo significa Juve" - ha detto in conferenza. Le bianconere scenderanno in campo "per fare meglio della passata stagione", come spiegato da Canzi. Partire con il piede giusto nel nuovo format, potrà fare di certo la differenza. E per l'occasione la gara andrà in scena all'Allianz Stadium.