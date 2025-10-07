Juve-Benfica, diretta Champions Women: formazioni e risultato in tempo reale

Il palcoscenico della Champions League apre il sipario anche nel calcio femminile. La Juve Women di Canzi è pronta all'esordio contro il Benfica, una squadra di livello che in Portogallo sta dimostrando tutto il suo valore. Anche Comolli ha caricato l'ambiente, incontrando la ragazze a Vinovo insieme a Braghin. Una presenza gradita da parte delle calciatrice, come confermato anche da Rosucci: "Questo significa Juve" - ha detto in conferenza. Le bianconere scenderanno in campo "per fare meglio della passata stagione", come spiegato da Canzi. Partire con il piede giusto nel nuovo format, potrà fare di certo la differenza. E per l'occasione la gara andrà in scena all'Allianz Stadium.
16:57
Rosucci presenta Juve-Benfica
Anche per la Juventus Women è tempo di misurarsi in Europa: le ragazze di Canzi, dopo aver vinto già un trofeo in questa stagione e un debutto senza gol in Serie A, faranno l'esordio nella Champions League femminile contro il Benfica. La capitana Rosucci alla vigilia ha presentato la sfida, svelando tutta la commozione della squadra nel giocare questo grande impegno all'Allianz Stadium.
16:52
Canzi carica la Juve Women
La parola d’ordine è arrivata chiara da Max Canzi: equilibrio. Questo servirà a partire da questa sera per le sei partite che la Juventus Women dovrà affrontare nella fase campionato della Women’s Champions League che si apre alle 18.45 allo Stadium con la sfida al Benfica (Disney+). È l’insegnamento che il tecnico si è portato dietro dal suo esordio internazionale dello scorso anno. QUI LE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA.