Juventus Women-Ternana 2-1: la doppietta di Cambiaghi decide la partita

Juve Women, Canzi: "Creato tanto, finalizzato niente"

Al termine della partita l'allenatore bianconero Massimiliano Canzi in conferenza stampa ha detto: "La partita di oggi e stata lo specchio della stagione fino qui. Non abbiano subito niente, creato tanto e finalizzato niente. Mi è piaciuto il volume di gioco, cercare di portare a casa con ordine la partita ma non posso essere soddisfatto dei tiri in porta non finalizzati. Salvai? Sta bene, ha preso una botta, ha chiesto il cambio gia prima dell’intervallo. Non ha niente di che, è da valutare ma mi stupirebbe se fosse qualcosa di grave”.

Novità di formazione

Sul ritorno al 4-3-3 ha poi aggiunto: "Noi abbiamo giocato con la linea a quattro a centrocampo dal Bayern in poi. Abbiamo cambiato perché facevamo fatica a creare soluzioni offensive e dovevamo tornare a giocare con tre attaccanti. La squadra è stata costruita per giocare con un centrocampo a tre anche perché abbiamo giocatori importanti".