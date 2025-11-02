Juventus Women-Ternana 2-1: la doppietta di Cambiaghi decide la partita

Vittoria importante per la Juve Women, che ha battuto 2-1 la Ternana grazie a una doppietta di Michela Cambiaghi. L'attaccante italiano ha segnato sul finire di entrambi i tempi, rispondendo così alla rete dell'1-1 firmata da Breitner. Le ragazze di Canzi salgono così a quota 7 punti dopo 4 partite giocate nella Serie A femminile 2025-26.
Juve Women, Canzi: "Creato tanto, finalizzato niente"
Al termine della partita l'allenatore bianconero Massimiliano Canzi in conferenza stampa ha detto: "La partita di oggi e stata lo specchio della stagione fino qui. Non abbiano subito niente, creato tanto e finalizzato niente. Mi è piaciuto il volume di gioco, cercare di portare a casa con ordine la partita ma non posso essere soddisfatto dei tiri in porta non finalizzati. Salvai? Sta bene, ha preso una botta, ha chiesto il cambio gia prima dell’intervallo. Non ha niente di che, è da valutare ma mi stupirebbe se fosse qualcosa di grave”.
Novità di formazione
Sul ritorno al 4-3-3 ha poi aggiunto: "Noi abbiamo giocato con la linea a quattro a centrocampo dal Bayern in poi. Abbiamo cambiato perché facevamo fatica a creare soluzioni offensive e dovevamo tornare a giocare con tre attaccanti. La squadra è stata costruita per giocare con un centrocampo a tre anche perché abbiamo giocatori importanti".
Cambiaghi: "Dedico la doppietta alla mia famiglia"
In conferenza stampa è intervenuta anche Cambiaghi, autrice di una doppietta: "La dedica va alla mia famiglia che era qua oggi. Modulo? Dipende dalle partite e dalle impostazioni che si vuole dare. Mi trovo a mio agio in entrambi i casi in base alle necessità della squadra mi adatto".
Le parole di Cambiaghi
"Sappiamo bene che dobbiamo migliorare - ha continuato - e oggi abbiamo provato a mettere in pratica cosa stiamo provando in allenamento. Con il lavoro ma mano andrà meglio, dobbiamo continuare così e dare il massimo".
