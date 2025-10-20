Juve Women, Canzi premiato come miglior allenatore della Serie A Femminile 2024/25

Giornata di premi per la Juventus Women. L'allenatore delle bianconere Massimiliano Canzi, infatti, è stato eletto milgior allenatore della passata stagione di Serie A nel corso della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici a Rieti. Una bella soddisfazione per l'ex Pontedera che, dopo la vittoria di ieri sulla Lazio, ha un motivo in più per festeggiare ed essere orgoglioso del suo percorso con la Vecchia Signora.
Le parole di Canzi
Non presente alla cerimonia, Massimiliano Canzi, con un video-messaggio, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il riconoscimento e per il lavoro svolto alla Juve: "Non è stato facile iniziare a lavorare con un gruppo che ha già vinto tanto in Italia e che sta crescendo a livello internazionale Sicuramente però è molto bello, il livello sta crescendo e questo è oggettivo. Il campionato si è livellato verso l’alto, fino a poco tempo fa vedendolo dall’esterno era meno competitivo". Il tecnico nella passata stagione, dopo due secondi posti, ha riportato lo Scudetto in casa Juve Women e ha vinto anche la Coppa Italia. Quest'anno, nonostante un avvio non esaltante con 4 punti in 3 giornate, l'obiettivo per le bianconere sarà riconfermarsi e fare anche un buon percorso in Champions League. Con Canzi alla guida, pronto, come sempre, a guidare le bianconere nel miglior modo possibile.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE