Juve Women, Canzi premiato come miglior allenatore della Serie A Femminile 2024/25

Le parole di Canzi

Non presente alla cerimonia, Massimiliano Canzi, con un video-messaggio, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il riconoscimento e per il lavoro svolto alla Juve: "Non è stato facile iniziare a lavorare con un gruppo che ha già vinto tanto in Italia e che sta crescendo a livello internazionale Sicuramente però è molto bello, il livello sta crescendo e questo è oggettivo. Il campionato si è livellato verso l’alto, fino a poco tempo fa vedendolo dall’esterno era meno competitivo". Il tecnico nella passata stagione, dopo due secondi posti, ha riportato lo Scudetto in casa Juve Women e ha vinto anche la Coppa Italia. Quest'anno, nonostante un avvio non esaltante con 4 punti in 3 giornate, l'obiettivo per le bianconere sarà riconfermarsi e fare anche un buon percorso in Champions League. Con Canzi alla guida, pronto, come sempre, a guidare le bianconere nel miglior modo possibile.

