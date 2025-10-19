Juve-Como, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Next Gen a Rimini e le Women con la Lazio

Giornata a tinte bianconere con tre squadre impegnate nei rispettivi campionati e tutte in trasferta. Il focus principale è sulla Juve di Tudor impegnata in trasferta sul campo del Como dalle 12:30. Un match interessante, soprattutto per la sfida dei due dieci in campo: da una parte Yildiz e dall'altra Nico Paz , le due stelle che possono accendere la partita tra giocate e gol. Il bianconero, poi, è reduce anche da tre gol con la sua nazionale nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali e vuole proseguire con l'ottimo momento anche con il club e prendere per mano la Vecchia Signora per scrollarsi di dosso la pareggite delle ultime partite. In campo alle 14:30 anche la Next Gen di Brambilla a Rimini che deve invece accantonare gli ultimi due ko in campionato. Un'ora più tardi scendono in campo anche le Women di Canzi, a caccia della prima vittoria in Serie A della stagione contro la Lazio in trasferta.

12:02

Di Gregorio: "L'assenza di Bremer pesa, dobbiamo farci trovare pronti"

Di Gregorio a Dazn: "Tutte le partite sono diventate difficili da affrontare, noi dobbiamo farci trovare pronti a partire da oggi che è il primo pensiero che dobbiamo avere. Assenza Bremer? Cambia a livello numerico e Bremer ci dà una mano come tutti gli altri difensori. È un'assenza che sicuramente pesa ma chi giocherà ci aiuterà e si farà trovare pronto. Siamo un gruppo di ragazzi seri".

11:59

Caqueret: "Abbiamo studiato la strategia giusta"

Caquret a Dazn nel pre gara: "Varane, Wenger e Henry in tribuna? Mi motiva di più, speriamo di poter fare una vittoria anche per loro. Posizione in campo? Siamo quattro centrocampisti per tenere la palla, pensiamo possa essere una buona strategia".

11:56

Tudor nel pre gara: "Chi ha detto che giochiamo a quattro?"

Tudor nel pre gara a Dazn: "Da quando sono bambino fino a ora da allenatore è sempre decisivo, ma poi non è mai realmente così. Bisogna fare una bella gara, imporsi su un campo difficile contro una squadra preparata. Abbiamo preparato la sfida in due giorni perché c'erano le nazionali. Bremer? L'infortunio di Bremer non c'entra niente con le scelte che si fanno. Si prova a fare quel che è il meglio per la squadra. I ragazzi li ho visti bene in questi pochi allenamenti e vediamo cosa succede in campo. Difesa a 4? Chi ha detto che ci mettiamo a quattro? La partita inizia tra un po' vediamo - ha risposto il tecnico con un sorriso. Poi sul saluto a Henry: "Gli ho detto che deve tifare Juve, ha giocato con la Juventus e non può tifare per il Como. È un grande in tutti i sensi, è un campione in tutti i sensi".

11:45

Openda e Comolli incontrano Henry

"Incontri speciali". Così la Juventus ha scritto sui social postando anche il video con l'incontro, nel prepartita di Como-Juventus, tra Comolli (dirigente bianconero), Openda e Thierry Henry (azionista del Como). L'ex attaccante francese ha riso e scherzato prioprio con il centravanti della Juve: i due si conoscono perché Henry è stato assistente del ct Martinez nel Belgio. Un momento speciale e di distensione pochi prima del fischio d'inizio della gara del Sinigaglia.

11:38

Cambia anche Fabregas: c'è l'ex Morata tra i titolari

Non solo Tudor, perché anche Fabregas ha deciso di stravolgere il suo solito schema tattico di scendere in campo dall'inizio con il 3-5-1-1. Nico Paz alle spalle di Morata, l'ex di giornata preferito a Douvickas dall'inizio. Mediana più corposa con Da Cunha, Perrone e Caqueret e i due esterno con Vojvoda e Moreno.

Como (3-5-1-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Caqueret, Moreno; Nico Paz; Morata. All. Morata

11:29

Tudor cambia la Juve: le scelte ufficiali

Tudor ha deciso di sorprendere con il cambio modulo per la sfida contro il Como. Il tecnico della Juve ha optato per un 4-3-3 come formazione iniziale con l'esclusione di Gatti e Vlahovic dall'inizio. Al centro della difesa Rugani al fianco di Kelly con Kalulu e Cambiaso sulle fasce. In mediana c'è Koopmeiners con Locatelli, vertice basso, e Thuram. Davanti preferito David a Dusan con Conceicao e Yildiz ai suoi lati.

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, David, Yildiz. All. Tudor

11:25

Il momento delle Women

La Juve Women sta vivendo un momento particolare perché dopo la vittoria della Serie A Women's Cup è alle prese con un avvio di campionato difficile: un pari 0-0 con il Sassuolo all'esordio e il ko interno contro il Como dell'ex Lehmann. Nel mezzo anche due gare di Champions League: la vittoria in rimonta con il Benfica e poi il ko amaro e con tante polemiche contro il Bayern Monaco. Alle 15:30 di oggi, le bianconere allenate da Canzi affronteranno la Lazio, a punteggio pieno, in trasferta per cercare di ridurre il gap con i primi posti della classifica e non restare troppo indietro.

11:18

Yildiz-Nico Paz: la sfida dei 10

Sul lago di Como oggi va in scena molto più di una semplice partita: è il duello tra due giovani artisti del pallone, due numeri 10 dal talento cristallino che sembrano riportare in vita una maglia mitica, ormai troppo spesso trascurata. In un certo senso, Yildiz e Nico Paz li manda Del Piero perché il turco juventino e l'argentino lariano possono segnare il definitivo, grande ritorno sulla scena del numero 10. "Li vogliamo grandi, grossi e veloci" ha detto qualche settimana fa Alex a Sky e vedendo questi due profili c'è la speranza che il vento possa cambiare presto perché il calcio ha bisogno di estro e talento, oltre a imprevedibilità, per riportare anche entusiasmo. Il turco è l'intoccabile di Tudor e uomo rappresentativo in questo momento storico per la Juve. Dall'altra l'argentino è la stella più luminosa del Como, in grado di accendere i sogni in riva al Lago dei lariani.

11:10

I precedenti tra Como e Juve

Como e Juventus si preparano a incrociarsi per la 29ª volta in Serie A, con un bilancio nettamente favorevole ai bianconeri: 15 vittorie, 10 pareggi e solo 3 affermazioni per i lariani. La scorsa stagione ha visto la Vecchia Signora imporsi in entrambe le sfide: un netto 3-0 all’esordio con Motta in panchina e un successo per 2-1 nel ritorno, firmato da una doppietta di Kolo Muani. La Juventus è imbattuta da ben 23 confronti consecutivi contro il Como nel massimo campionato (14 successi e 9 pareggi), con l’ultima vittoria dei lombardi che risale al lontano 20 gennaio 1952, un 2-0 al Sinigaglia. Tra le attuali avversarie di Serie A, soltanto contro il Bologna i bianconeri vantano una serie più lunga di risultati utili (26 gare). Inoltre, questa sarà la quarta occasione in cui le due squadre si affrontano subito dopo la sosta per le nazionali: nei tre precedenti, tutti datati tra gli anni ’50 e ’80, la Juventus ha sempre avuto la meglio.

11:00

Il momento della Juve Next Gen

La Juve Next Gen è pronta a tornare in campo in campionato dopo la 'sosta', che ha visto il rinvio della sfida contro il Campobasso. Brambilla ha potuto così lavorare su due settimane piane, tolti i nazionali, con la squadra per preparare al meglio la trasferta contro il Rimini. I bianconeri sono reduci da due ko consecutivi entrambi con il risultato di 4-2 con Sambenedettese e Ravenna. La classifica vede comunque i giovani della seconda squadra a 11 punti: a tre dalla zona playout e a due dai playoff. Ma più che guardare alla classifica il tecnico vuole vedere il giusto atteggiamento e la voglia da parte dei suoi ragazzi di superare il momento di difficoltà.

10:51

Tudor e il richiamo all'identità Juve

Tudor ha parlato dell'identità della Juve nella conferenza di vigilia che sta venendo fuori in questo avvio di campionato: "L'identità della squadra deve adattarsi anche alla forma e degli interpreti, pure se c'è qualche assente o qualcuno non riesce a giocare in un determinato modulo. Sono problematiche che ti fanno cambiare la tua squadra in modo positivo o negativo, sono dettagli. Tutto è importante, la squadra non è mai la stessa, anche perchè quando giochi ogni tre giorni deve essere così. Ciò che ho capito io, da vent'anni a questa parte alla Juve, finiscono sempre allo stesso modo: siamo la Juve, dobbiamo vincere".

10:43

La probabile Juve

Dubbi e certezze in casa Juve con Tudor più orientato a proporre il solito schema tattico con Rugani al posto di Bremer al centro della difesa. Dentro anche Gatti con Kalulu confermato largo a destra, Joao Mario verso la panchina. Thuram tra i titolari con Locatelli e dubbio Koopmeiners legato soprattutto al modulo con cui il tecnico intende approcciare la sfida. Con l'olandese in campo è Conceicao il sacrificabile visto anche l'intoccabilità di Yildiz. Da punta Vlahovic parte favorito su David e Openda. Una possibile sorpresa potrebbe anche essere il 4-3-3, come annunciato detto da Sky, con Koopmeiners in mediana e Conceicao-Yildiz al fianco di David. Difesa a quattro con fuori Gatti e Rugani-Kelly coppia centrale.

Juventus (3-4-2-1), probabile formazione: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor.

10:30

Como-Juve è una sfida tra ricchi

Questa mattina al Sinigaglia andrà in scena una sfida che ha poco a che fare con la classica partita di Serie A: sembra piuttosto un duello tra titani dell’economia globale. Da un lato, i fratelli Hartono, imprenditori indonesiani tra i più ricchi del pianeta, proprietari del Como tramite la holding Sent Entertainment e il colosso Djarum, con un patrimonio complessivo che sfiora i 50 miliardi di dollari. Dall’altro, la Juventus, rappresentata da Exor, la holding della famiglia Elkann-Agnelli, che può contare su un tesoro da 36 miliardi. Uno scontro che ribalta ogni stereotipo, perché negli ultimi due anni sia Como che Juventus si sono posizionati tra i club più attivi e spendaccioni del panorama italiano. Nell’ultima finestra estiva, i bianconeri hanno investito oltre 137 milioni tra acquisti, prestiti e riscatti, con l’obiettivo di rinnovare l’attacco. Il Como ha risposto col botto: dopo i 97 milioni spesi l’anno scorso, ha raggiunto i 107 milioni investiti, consolidando il progetto di risalita. Un match da prima pagina economica, che mescola calcio e finanza in una domenica che promette spettacolo ben oltre il campo.

Stadio Sinigaglia (Como)