È diventata quasi una ritualità, per Canzi , scegliere una parola chiave alla vigilia delle grandi sfide. Non più frustrazione, come prima dell’ Atlético Madrid , quando le prove convincenti non bastavano a portare punti, ma una fame trasformata in una vittoria dal peso specifico enorme . Ora che all’orizzonte c’è il Lione , il tecnico ha evocato prima il coraggio, poi una consapevolezza maturata nel micro-ciclo tra Spagna e campionato, carburante ideale per misurarsi con una corazzata europea ancora imbattuta tra torneo nazionale e Champions. Una squadra piena di storia, tecnica ed esperienza, che non concede nulla. Canzi però dovrà far fronte alle assenze di Bonansea e Schatzer , entrambe out per problemi muscolari post-Madrid, mentre resta in bilico la presenza di Walti , frenata dal dolore al tibiale che l’ha fatta uscire dopo appena venti minuti contro il Genoa.

19:21

Occasione per il Lione

34' - Heaps ci prova direttamente su punizione: il tiro è forte e termina di pochissimo a lato.

19:14

GOL JUVE WOMEN

27' - Ripartenza fulminea della Juve: Beccari vede l'inserimento di Pinto in area, la centrocampista bianconera serve di prima Cambiaghi che da due passi tocca e fa 2-0.

19:11

Altra conclusione del Lione

24' - Chawinga ci prova da fuori area, il tiro termina fuori con Peyraud-Magnin in controllo.

19:07

Ammonita Brighton

20' - Brutto errore della centrocampista bianconera che prima perde palle e poi stende Johannes al limite.

19:06

Cambiaghi ci prova da lontano

19' - L'attaccante bianconera va alla conclusione dalla distanza, tiro poco preciso e finisce fuori.

19:03

PALO PER IL LIONE

15' - Doppia occasione per il Lione: prima è Diani a trovare la conclusione ma Vangsgaard mura sulla linea. L'azione prosegue e le francesi con Hegerberg, di testa, colpiscono il palo.

18:59

GOL DELLA JUVE WOMEN

12' - Bellissima la trasizione delle bianconere: Tatiana Pinto allarga per Beccari che entra in area e poi con un tiro-cross scalvaca il portiere avversario sul secondo palo.

18:56

Pericoloso il Lione

8' - Cross di Diani sul secondo palo, Chawinga colpisce di testa ma la sua conclusione viene murata da Kullberg poi libera la difesa bianconera.

18:51

Prima occasione Juve

4' - Stolen Godo ruba palla in mezzo al campo, serve Beccari che a sua volta crossa al centro con il destro. Il pallone è forte, e anche un po' lungo, Pinto ci arriva ma non riesce a indirizzare verso la porta.

18:46

Fischio d'inizio

1' - Iniziata la sfida tra Juve Women e Lione. Primo possesso per le francesi.

18:34

Parola d'ordine per la Juve Women è continuità

La Juventus di Canzi ha iniziato con slancio la sua stagione in UEFA Women’s Champions League, conquistando due vittorie nelle prime tre gare. Le bianconere hanno superato 2-1 il Benfica allo Stadium, mostrando solidità e carattere nei momenti decisivi. Hanno poi replicato lo stesso risultato nella difficile trasferta contro l’Atlético de Madrid, imponendosi con determinazione. L’unico passo falso è arrivato alla seconda giornata, con la sconfitta per 2-1 contro il Bayern Monaco nel finale, nonostante una prestazione combattuta. Nel complesso, il percorso europeo della Juve conferma un gruppo competitivo e capace di mettere in difficoltà avversarie di alto livello e questa sera le bianconere vogliono provare a dare continuità. Nell'ultima giornata di Serie A ha vinto anche per 2-0 con il Genoa.

18:22

I numeri del Lione in Champions

Il Lione Women ha iniziato la fase campionato della Champions League in modo travolgente, centrando tre vittorie nelle prime tre uscite. La squadra continua a mostrare una solidità impressionante, estendendo a 20 la striscia di imbattibilità nella fase a gironi della competizione, con 16 successi e 4 pareggi. Ancora più significativo il filotto di nove vittorie consecutive, emblema di una continuità di rendimento straordinaria. Numeri che confermano le Lyonnes come la squadra da batter che dalla loro possono contare 8 Champions.

18:11

Canzi: "Abbiamo individuato alcuni punti deboli del Lione"

Canzi in conferenza alla vigilia ha parlato così della sfida contro le francesi: "Il focus è soltanto sull'OL Lyonnes, una squadra mostruosa, stratosferica, che nelle ultime tredici partite in UWCL ne ha vinte dodici. Davanti abbiamo una partita complicatissima, ma daremo tutte noi stesse per uscire dal campo con un risultato positivo. C'è un aspetto in particolare su cui fare attenzione? Sì, tutto. Sarà necessario giocare una partita perfetta. Conosciamo molto bene il valore delle nostre avversarie, ma abbiamo individuato anche alcuni piccoli punti deboli e proprio lì dovremo puntare".

17:59

Girelli: "Fame, coraggio e voglia di osare: serve essere imprevedibili"

Girelli alla vigilia ha parlato della forza del Lione: "L'OL Lyonnes è una squadra che può contare su qualità individuali in tutte le giocatrici e negli anni mi ha sempre impressionato per costanza e capacità di reggere la pressione. Ha cambiato diverse giocatrici, è una squadra che ha cambiato allenatore l'anno scorso e da quando l'ho affrontata la prima volta con il Brescia ha saputo modificare il suo modo di giocare stagione dopo stagione. Noi dovremo giocare la nostra partita, con coraggio e con la solita fame, e osare anche un po' perchè contro squadre così forti serve sempre essere imprevedibili". Le dichiarazioni complete.

17:46

Lione, le scelte di Giraldez

Il tecnico delle francesi, Giraldez, ha scelto il 4-3-3 per sfidare la Juve Women. Ecco la formazione ufficiale:

Lione: Endler, Tarciane, Engen, Renard, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Diani, Hegerberg, Chawinga. A disp.: Belhadj, Micah, Nelhage, Becho, Shrader, Katoto, Lawrence, Egurrola, Sombath, Svava, Benyahia, Brand. All. Giraldez

17:40

Juve, le scelte di Canzi

Manca poco più di un'ora all'inizio della sfida di Champions della Juventus Women e Canzi ha scelto l'undici da mandare in campo per fronteggiare il Lione.

Juventus Women: Peyraud-Magnin, Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell; Stolen Godo, Brighton, Pinto; Beccari, Cambiaghi, Vangsgaard. A disp.: De Jong, Capelletti, Rosucci, Girelli, Thomas, Cascarino, Caligaris, Krumbiegel, Moretti. Copelli, Volpini, Lenzini. All. Canzi

"Pozzo-La Marmora" (Biella)