Juventus Women a Roma per tentare l'impresa: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Juve Women è reduce da un ottimo momento di forma e dopo la vittoria contro la Fiorentina e la pausa nazionali, vorrà portare a casa altri tre punti. Le bianconere si prepara a sfidare la Roma, match particolarmente difficile. La formazione giallorossa, infatti, è prima in classifica e se la squadra di Canzi dovesse vincere, si porterebbe a -2. In conferenza stampa l'allenatore della Juventus Women ha spiegato: "Sicuramente non abbiamo avuto il tempo che avremmo voluto avere per preparare una partita di questo tipo. Ma vale anche per le nostre avversarie, quando alleni squadre di questo livello è normale che questo possa capitare. La sfida con la Roma si presenta da sola: ha cinque punti in più di noi, nove gol realizzati in più che non sono pochi. È una squadra che rispettiamo, che sta facendo benissimo in campionato: siamo consapevoli che sarà una partita difficile nella quale loro partono favorite. La finale di Serie A Women’s Cup che abbiamo vinto era un incontro diverso, senza appello, mentre dopo la giornata di domani ci saranno ancora tante partite. I cinque punti di svantaggio in ogni caso sono importanti, è sicuramente un incrocio più determinante per noi che per loro. Detto questo guido delle grandissime atlete che difficilmente sbagliano una partita del genere, sono molto sereno sul fatto che ce la giocheremo molto bene".
Dove vedere Roma-Juventus Women
La sfida tra Roma e Juventus Women, valida per l'ottava giornata di Serie a femminile, andrà in scena sabato 6 dicembre alle 14:30. L'incontro sarà visibile in diretta in tv su Rai Sport e in streaming su Dazn e Rai Play. In alternativà sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.
Le probabili formazioni
Roma: Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Valdezate, Di Guglielmo; Greggi, Rieke, Giugliano; Corelli, Viens, Pilgrim. Allenatore: Rossettini.
Juventus: De Jong; Krumbiegel, Calligaris, Salvai, Carbonell; Pinto, Schatzer, Godo; Beccari, Girelli, Vangsgaard. Allenatore: Canzi
Le parole di Canzi in conferenza
Sul buon momento di forma, Canzi ha aggiunto: "Il ciclo di partite che abbiamo chiuso con la vittoria con la Fiorentina (tra cui il pareggio per 3-3 contro il Lione) è stato positivo. Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto, adesso ne inizia un altro che sarà altrettanto fondamentale per la nostra stagione. Abbiamo cinque partite da affrontare in quindici giorni e siamo pronte, ci presentiamo con tutto l’organico a disposizione e questo ci consente di utilizzare quasi tutte le ragazze".
"Girelli? Ha ancora tanto da esprimere"
Cristiana Girelli è stata nominata dal The Guardian come la 25esima miglior giocatrice al mondo del 2025. A proposito l'allenatore della Juventus ha detto: "Cristiana la conosciamo molto bene e io ho avuto la fortuna e l'onore di poterla allenare in quella che è stata a tutti gli effetti la sua migliore stagione fino a questo momento. Si tratta di una giocatrice che a mio avviso ha ancora tanto da esprimere, sono contentissimo per lei e sono certo che possa offrire ancora un contributo di notevole valore".
