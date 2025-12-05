Juventus Women a Roma per tentare l'impresa: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Juve Women è reduce da un ottimo momento di forma e dopo la vittoria contro la Fiorentina e la pausa nazionali, vorrà portare a casa altri tre punti. Le bianconere si prepara a sfidare la Roma, match particolarmente difficile. La formazione giallorossa, infatti, è prima in classifica e se la squadra di Canzi dovesse vincere, si porterebbe a -2. In conferenza stampa l'allenatore della Juventus Women ha spiegato: "Sicuramente non abbiamo avuto il tempo che avremmo voluto avere per preparare una partita di questo tipo. Ma vale anche per le nostre avversarie, quando alleni squadre di questo livello è normale che questo possa capitare. La sfida con la Roma si presenta da sola: ha cinque punti in più di noi, nove gol realizzati in più che non sono pochi. È una squadra che rispettiamo, che sta facendo benissimo in campionato: siamo consapevoli che sarà una partita difficile nella quale loro partono favorite. La finale di Serie A Women’s Cup che abbiamo vinto era un incontro diverso, senza appello, mentre dopo la giornata di domani ci saranno ancora tante partite. I cinque punti di svantaggio in ogni caso sono importanti, è sicuramente un incrocio più determinante per noi che per loro. Detto questo guido delle grandissime atlete che difficilmente sbagliano una partita del genere, sono molto sereno sul fatto che ce la giocheremo molto bene".