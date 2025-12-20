Juventus Women a Cesena: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia femminile

Da una coppa all'altra. La Juventus Women si tuffa sulla Coppa Italia: agli ottavi di finale la squadra di Massimiliano Canzi sfida il Cesena. Le bianconere sono reduci dal ko in Champions con il Manchester United nell'ultima gara di League Phase: una sconfitta che non ha consentito di accedere subito ai quarti, portando la Juve a dover affrontare i playoff. La testa però adesso si setta esclusivamente sull'esordio stagionale nella competizione tricolore, in quello che sarà l'ultimo match del 2025. L'obiettivo, ovviamente, è di accedere al turno successivo: la squadra di Canzi, campione in carica, pronta a difendere il titolo. Di fronte agli ottavi il Cesena, attualmente terzo in classifica nella serie cadetta.