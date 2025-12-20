Tuttosport.com
Juventus Women a Cesena: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia femminile

Esordio stagionale nella competizione per la squadra di Canzi: le bianconere, detentrici del titolo, pronte a difendere il trofeo
2 min
Juve Womencoppa italiaCesena
Juventus Women a Cesena: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia femminile© Juventus FC via Getty Images

Da una coppa all'altra. La Juventus Women si tuffa sulla Coppa Italia: agli ottavi di finale la squadra di Massimiliano Canzi sfida il Cesena. Le bianconere sono reduci dal ko in Champions con il Manchester United nell'ultima gara di League Phase: una sconfitta che non ha consentito di accedere subito ai quarti, portando la Juve a dover affrontare i playoff. La testa però adesso si setta esclusivamente sull'esordio stagionale nella competizione tricolore, in quello che sarà l'ultimo match del 2025. L'obiettivo, ovviamente, è di accedere al turno successivo: la squadra di Canzi, campione in carica, pronta a difendere il titolo. Di fronte agli ottavi il Cesena, attualmente terzo in classifica nella serie cadetta.

Cesena-Juve Women, dove vedere la partita

Il match tra Cesena e Juventus Women, in programma domenica 21 dicembre al Dino Manuzzi con start alle 14.30, sarà visibile sulla nuova piattaforma Juventus Play, sul canale YouTube del club e sul profilo bianconero di TikTok global. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

CESENA FEMMINILE (4-4-2): Serafino; Zappettini, Groff, Cocino, Zannini; Milan, Calegari, Catena, Nano; Fadda, Di Luzio
Allenatore: Roberto Rossi

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): De Jong; Kullberg, Lenzini, Harviken, Cascarino; Brighton, Rosucci, Stolen Godo; Beccari, Cambiaghi, Vangsgaard 
Allenatore: Massimiliano Canzi

