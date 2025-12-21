Diretta Juventus, Next Gen col Bra e Women a Cesena: formazioni e risultati in tempo reale. Brambilla, sfida in famiglia

Una domenica a tinte bianconere. Se è vero che la Prima Squadra ha giocato ieri sera battendo la Roma , e che la Primavera scenderà in campo domani con l'Atalanta, la Juve è impegnata anche quest'oggi. Due le sfide in programma: quella della Next Gen , a partire dalle 12.30, e a seguire quella delle Women alle 14.30. Dopo due pareggi consecutivi l'U23 di Massimo Brambilla contro il Bra prova a ritrovare la vittoria e la zona playoff: una gara speciale per il tecnico, che troverà nella rosa avversaria... suo figlio Alessio . La squadra di Massimiliano Canzi , dall'altro lato, fa il suo esordio stagionale in Coppa Italia col Cesena , una competizione dove sono proprio le bianconere a detenere il titolo, vogliose di fare il bis in questa stagione.

Juve Women, obiettivo riscatto

La squadra di mister Canzi viene dal ko in Champions contro il Manchester United. Una sconfitta che non ridimensiona il grande percorso europeo delle bianconere, ma che porta la Juventus a dover passare dai playoff per poter accedere ai quarti di finale della competizione. Di fronte nella prima gara stagionale di Coppa Italia il Cesena, attualmente terza forza della Serie B

Brambilla, sfida in famiglia

Quella di quest'oggi sarà una gara speciale per il tecnico della Next Gen. Nel Bra, infatti, gioca suo figlio Alessio. Così Brambilla ha raccontato del match particolare di oggi, con una... spettatrice particolarmente interessata: «Sarà l'ultima sfida prima della sosta natalizia, di conseguenza dovremo mettere in campo tutte le energie che abbiamo. Per quanto riguarda mio figlio, è già successo di affrontarci, una volta a livello giovanile quando io allenavo l'Atalanta e una volta nel Girone B di Serie C quando lui giocava con il Gubbio. Non sarà una partita come le altre, ma una volta che inizierà la gara io penserò alla mia squadra e lui a giocare. Ci si concentrerà sulla partita e passerà in secondo piano questo aspetto. Chi sarà un po' più in tensione, magari, sarà mia moglie (ride, ndr) che guarderà la sfida in maniera diversa rispetto al solito»

Domenica a tinte bianconere

Due partite in rapida successione, Juve protagonista. Alle 12.30 allo stadio "Giuseppe Sivori" di Sestri Levanti la Next Gen sfiderà il Bra per la 19esima giornata di campionato, chiudendo così il girone di andata. Alle 14.30 invece lo start della gara di Coppa Italia delle Women in casa del Cesena, valevole per gli ottavi di finale della competizione tricolore

