Juve-Manchester United, diretta Champions: risultato in tempo reale, il sogno Women per i quarti

Dove vedere la partita

La sfida tra le bianconere e la squadra inglese sarà visibile in esclusiva su Disney+ in diretta streaming. In alternativa qui è possibile seguire la diretta testuale del match tra Juve Women e Manchester United

18:58

Bianconere senza Bonansea

La squadra di mister Canzi arriva all'appuntamento con lo United con un'assenza pesantissima: quella di Barbara Bonansea. L'attaccante bianconera è infatti uscita malconcia dall'ultima sfida di campionato contro il Napoli (I DETTAGLI SULL'INFORTUNIO)

18:44

Juve sulle ali dell'entusiasmo

Le bianconere arrivano all'appuntamento contro lo United in un ottimo momento. Non solo per lo straordinario percorso europeo, ma anche per l'ultima vittoria in campionato: la Juve ha infatti battuto il Napoli in un match senza esclusione di colpi, una vittoria arrivata in rimonta nei minuti finali di gara

18:30

"Gara emozionante, Juve gigante italiana"

Non solo la Juve. Anche in casa Red Devils si è tenuta la consueta conferenza stampa pre gara. Così il tecnico delle inglesi, Marc Skinner: "Giocheremo contro una squadra fantastica che ha già dato prova di grande talento in questa competizione, in uno stadio davvero iconico. Sarà una partita davvero emozionante. Sono davvero entusiasta del modo in cui sta giocando la mia squadra. I risultati non sono stati quelli che volevamo, ma le prestazioni sì, quindi non vedo l'ora di affrontare una squadra completamente diversa da quelle che affrontiamo di solito, in termini di stile. Sono una squadra fantastica, per la quale nutriamo grande rispetto, ma cercheremo di superarli in classifica con una vittoria. Penso che la Juve si sia comportata in modo eccellente in questo torneo finora, è stata fantastica. Affrontare una gigante italiana come la Juve in questa finale è giusto e per noi è una cosa positiva"

18:20

Pinto: "Non sono sorpresa del nostro percorso"

A parlare nella conferenza della vigilia anche Tatiana Pinto: "Non sono sorpresa del nostro percorso in Europa. Quando ho deciso di venire alla Juventus sapevo che il Club aveva la sua rilevanza a livello europeo. Se poteste seguirci tutti i giorni a Vinovo potreste vedere come ci alleniamo, quale è la nostra mentalità e ovviamente il talento di questo gruppo. Dovremo pensare soltanto alla nostra partita, lottando fino alla fine. Poi se al triplice fischio saremo tra le prime quattro festeggeremo, altrimenti saremo comunque molto contente per l'ottimo percorso in questa League Phase"

18:10

Canzi: "Ce la giocheremo a visto aperto"

Il tecnico della Juve Women, Massimiliano Canzi, alla vigilia ha così presentato il match contro il Manchester United: "Queste sono le partite più facili da preparare. Ho la fortuna di avere giocatrici di grandissimo livello, le motivazioni sono intrinseche alla gara. Giocare in questo contesto, quello dell’Allianz Stadium, ne dà ancora di più. L’avversario ha grandi qualità, è di altissimo livello. Ha qualità fisiche e tecniche importanti. Giochiamo sicuramente con una delle squadre migliori d’Europa, abbiamo tantissimo da guadagnare e relativamente poco da perdere. Ce la giocheremo a viso aperto" (QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI)

18:00

Juve Women, obiettivo quarti

Dieci punti raccolti in cinque partite, ora l'ultima giornata di League Phase: per la Juventus Women il momento della verità è arrivato. La squadra di mister Canzi affronta il Manchester United, con un solo obiettivo: terminare tra le prime quattro in graduatoria ed ottenere l'accesso diretto ai quarti di finale di Champions

