Juve, restyling a centrocampo: Comolli al bivio e per Frattesi c'è la formula che può convincere l'Inter

TORINO - Spendere o non spendere: è questo il dilemma. O meglio, il bivio di fronte al quale si trova la Juventus a poche settimane dall’apertura del mercato invernale. Una sessione che - salvo improbabili ripensamenti dell’ultimo minuto - consegnerà a Luciano Spalletti almeno un interprete da aggiungere alla batteria risicata di centrocampisti con cui si ritrova a operare oggi. Ormai è il segreto di Pulcinella: Comolli non ha nessuna intenzione di commettere nuovamente gli errori estivi, quando si era illuso che, alla fine, non ci fosse chissà quale urgenza nel reparto di centrocampo. Che le piste per i vari Hjulmand, Bissouma, Kessie e Ndidi potessero aspettare, in favore di colpi in altre zone del campo, ritenute “prioritarie”. A cominciare dall’attacco, e in particolare dalla doppia operazione Kolo Muani-Vlahovic (mai andata in porto), che ha rubato tempo, energie e risorse al suo entourage. Ci hanno pensato però il campo e, contemporaneamente, il nuovo tecnico bianconero a mettere l’ad di fronte all’evidenza. Specie al netto del nuovo assetto che Spalletti ha in mente per la sua Juventus (il 4-2-3-1), incompatibile al momento con il numero di interpreti a disposizione. Il passaggio a un centrocampo a tre, del resto, garantirebbe - sulla carta - una maggiore fluidità di manovra (aspetto su cui lo stesso Spalletti si è detto più volte insoddisfatto), oltreché un pacchetto di soluzioni offensive ben più variegato. Ma soprattutto, permetterebbe ad alcuni giocatori (su tutti Khéphren Thuram) di esprimere al meglio il proprio potenziale.