Frattesi alla Juve per Thuram all'Inter: come stanno davvero le cose

TORINO - Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia - con l’anticipazione di Nicolò Schira - dei primi contatti esplorativi tra la dirigenza juventina e chi cura gli interessi di Davide Frattesi : il giocatore piace al club bianconero e non è un mistero che ci sia anche l’importante benedizione di Luciano Spalletti sulla buona riuscita di questa operazione. Non facile, specialmente a gennaio, perché si dovrebbe trovare una formula in grado di accontentare tutti: pur trattandosi di una riserva nelle rotazioni di Chivu (ma era lo stesso pure con Inzaghi), il centrocampista è valutato almeno 35 milioni dal club nerazzurro, di certo non una cifra a buon mercato, ma che la Juventus potrebbe ammortizzare con un prestito oneroso seguito da un obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Scambio con Thuram?

Una volta incassato il gradimento del giocatore al trasferimento e valutate tutte le possibili soluzioni, allora l’ad Comolli - deus ex machina pure del mercato juventino in attesa di un direttore sportivo - andrà a parlare con l’Inter. Però il club nerazzurro ha già lasciato trapelare che, pur essendoci una apertura di massima nell’accontentare eventualmente Frattesi in caso di cessione, non si faranno sconti. E che l’idea che rimbalza dalle parti di Appiano Gentile sia valutare e poi proporre uno scambio con il fratello di Marcus Thuram, ovvero Khephren, uno dei punti di forza della Juventus di Spalletti. Che l’Inter possa chiedere è lecito, ma la risposta della Juventus sarà un cortese “no, grazie” perché Khephren è ritenuto un pilastro della squadra bianconera del futuro e un giocatore attorno al quale costruire, di certo non una pedina di scambio.