Italia Women, Bertolini: "C'è entusiasmo per il Mondiale. Livello alto"

Sarà un'estate importante per l'Italia, intesa come Nazionale di calcio: oltre alle formazioni maschili, che disputeranno varie competizioni internazionali, quella femminile, come l'U20 di Nunziata, sarà impegnata al Mondiale. La Coppa ha fatto tappa a Venezia e ha illuminato Piazza San Marco. Presente, oltre ai tanti tifosi curiosi, anche la Ct Milena Bertolini, che a margine dell'evento ha rilasciato qualche dichiarazione sulla manifestazione. Sarà il secondo Mondiale consecutivo in cui l'Italia sarà presente e dal 20 luglio al 20 agosto a Sidney ci sarà la possibilità di seguire le azzurre nella competizione iridata. La Nazionale italiana giocherà nel suo girone contro Argentina, Svezia e Sudafrica.