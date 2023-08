Fallimento Italia, le azzurre di Bertolini eliminate dal Mondiale!

L'Italia chiude così al terzo posto il gruppo G dominato dalle svedesi: il cammino azzurro a questi Mondiali non era iniziato con le più rosee previsioni, a causa dell'immotivata esclusione di Sara Gama dalle convocate. Altre critiche erano piovute sul ct Bertolini dopo la vittoria contro l'Argentina, decisa dalla rete della Girelli partita dalla panchina. La punta della Juventus women è stata esclusa dall'undici iniziale anche nei successivi due match: non era bastata la perla contro le sudamericane a convincere il tecnico azzurro. Oggi, nel secondo tempo e con l'Italia in netta difficoltà, ha dato comunque il suo contributo con l'assist a Caruso nella rete del momentaneo pari che in quel momento ci stava regalando l'accesso agli ottavi di finale.