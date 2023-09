Soncin, l’Italia femminile ha un nuovo ct: “Sara Gama? Nessuna preclusione”

L' Italia Women ha un nuovo commissario tecnico , Andrea Soncin . Dopo l'esperienza sulla panchina del Venezia, l'allenatore prende ora il posto di Milena Bertolini, dopo la spedizione fallimentare nell'ultimo Mondiale. Nello staff è presente anche Viviana Schiavi come vice allenatrice , per garantire esperienza e un'ulteriore conoscenza del movimento.

Il neo ct si è presentato e ha sciolto qualche nodo su temi delicati come l'esclusione precedente di Sara Gama: "Non mi farò condizionare dalle scelte del passato. Per lei vale quello che vale per tutte le altre".

Italia Women, le dichiarazioni del ct Soncin

"Devo assolutamente ringraziare il presidente e la FIGC per questa grandissima opportunità che mi stanno concedendo - ammette Soncin. Poi prosegue: "Le sensazioni sono un mix di gioia incredibile e di orgoglio: oggi è un giorno importante per tutto il movimento femminile e sono orgoglioso di farne parte. Quando chiama la Nazionale non c’è tempo per pensare: si accetta e basta. Ora, però, bisogna lavorare per dare risposte a tutto il movimento, ma da parte mia c’è stato tutto l’entusiasmo per conoscere nel profondo una realtà che conoscevo solo da fuori. Sono stati giorni di lavoro, di attenzione, di contatti, perché la Nazionale raccoglie tutto il lavoro dei club".

Sulla recente esclusione di Sara Gama al Mondiale: "Non ci sono preclusioni per nessuna calciatrice. Voglio valutare tutte, mi è stato chiesto di fare calcio e si fa sul campo. La mia preoccupazione di questi 10 giorni è stata quella di considerare tutto con il mio staff, ma il messaggio deve essere chiaro: ci sarà attenzione verso tutte, mi aspetto risposte". Non solo coraggio, ma anche fiducia: "Penso ci sia del potenziale da sviluppare. Affronteremo squadre forti, ma questo non significa che non abbiamo le qualità per metterle in difficoltà. Abbiamo tante ragazze esperte e giovani, che hanno la possibilità di esprimere concetti tecnici e tattici: credo, però, che serva soprattutto fiducia per tirare fuori il coraggio contro nazionali che sulla carta sono più forti di noi".