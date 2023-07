Mondiali femminili, Australia ok all'esordio: 1-0 contro l'Irlanda

Inizia al meglio la nona edizione dei Mondiali femminili per l'Australia. Dopo il successo della Nuova Zelanda nella gara inaugurale del torneo iridato, le padrone di casa si sono imposte contro l'Irlanda con il risultato finale di 1-0. In attesa della sfida tra Canada e Nigeria, dunque, l'Australia si porta in testa alla classifica del gruppo B. Il match è stato quasi a senso unico per tutto il tempo, con l'Australia che già nella prima frazione di gara era andata vicina al gol senza trovarlo.