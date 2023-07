Bertolini, conferenza Italia-Svezia: "Girelli ha un ruolo importante"

In chiusura le parole sui singoli e l'esperienza del gruppo: " Dragoni è giovane e ha grande talento. Il futuro è dalla sua parte e la convocazione è un segnale di quanto grandi siano le sue qualità. La nostra è una Nazionale giovane, oltre a lei ci sono anche Severini e Beccari. Girelli in panchina? Ha un ruolo importante, lei come le altre ragazze più esperte (Cernoia, Bartoli e Bonansea n.d.r.). Loro lo sanno, ne abbiamo parlato e stanno facendo bene il loro compito. Sono positive e mettono a disposizione la loro esperienza dalla panchina o dal primo minuto. Cristiana l'ha fatto, ma quello che conta è l'obiettivo finale".

Italia, conferenza Bonansea

Non solo Bertolini, in conferenza stampa ha parlato anche Barbara Bonansea: "La Svezia è difficile da fermare sia nel bene che nel male. Sembrant? La conosco bene e sarà difficile superarla. E' un ottimo difensore e gioca sempre con molta calma, oltre a essere sempre posizionata molto bene". Poi sull'Europeo precedente: "Il passato è passato e noi abbiamo imparato dalle esperienze precedenti positive come il Mondiale o negative come l'Europeo". In chiusura sulla fase offensiva: "L'importante è vincere, poi è vero che nelle ultime partite non abbiamo fatto le goleade. Non conta chi segni, chiaro che per un attaccante è bellissimo farlo ma lo è ancor di più vincere le partite".