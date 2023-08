Italia, Bertolini lascia la Nazionale: annuncio in una lettera sui social

"Lascio la Nazionale dopo tanti anni e sento di ringraziare la Figc e Renzo Ulivieri per la grande opportunità che mi hanno concesso". Le parole sono di Milena Bertolini , la ct della Nazionale femminile , al termine di una lettera diffusa via social. Dopo la deludente eliminazione dai Mondiali , l'allenatrice ha deciso di lasciare ufficialmente la panchina azzurra.

Bertolini lascia l'Italia femminile: l'annuncio sui social

"Troppo ingenua e scontata è la ricerca di un capro espiatorio... Non sento nessun risentimento e non ho nessun motivo che mi spinga a sentirmi o cercare un colpevole, ma piuttosto di ringraziare per gli anni bellissimi e molto intensi, che porterò sempre con me. Auguro alla Nazionale e a tutto il calcio femminile di crescere" si legge nella lettera pubblicata dalla Bertolini sul suo profilo Instagram.