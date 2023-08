Beerensteyn non dribbla l'eliminazione degli Stati Uniti: "Parlano troppo"

Lineth Beerynsteyn senza peli sulla lingua: "Gli Usa parlano troppo". La giocatrice della Juventus Women e della nazionale olandese a poche ore dalla gara valida per i quarti di finale dei mondiali femminili non le ha mandate a dire alle colleghe a stelle e strisce.

A quattro anni dalla sconfitta nella finale della precedente edizione del Mondiale, l'Olanda è ancora in corsa per il titolo mentre gli Stati Uniti si sono fermati agli ottavi, eliminati in maniera rocambolesca ai calci di rigore dalla Svezia.

Beerynsteyn, che bordata agli Stati Uniti!

In Australia e Nuova Zelanda sventola ancora la bandiera arancione dei Paesi Bassi ed è stata ammainata quella degli States. Beerynsteyn non ha nascosto la sua opinione in merito al motivo alla base della fine della corsa della star Megan Raphinoe e compagne. In sintesi? Fanno troppe chiacchiere e pochi fatti.