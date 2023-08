Il Var e l'ex Juve eliminano gli Usa: rigore incredibile ai Mondiali!

Finale di 5-4 dopo lo 0-0 maturato al termine dei novanta minuti regolamentari e dei tempi supplementari. Decisivo il penalty trasformato dall’ex Juventus Women Lina Hurtig: il suo tiro è stato parato in due tempi dal portiere degli Stati Uniti Naeher, ma il VAR ha stabilito che il secondo tocco fosse arrivato dopo che il pallone aveva già superato completamente la linea. Un inedito in un Mondiale. Gioia incontenibile per le scandinave che nei quarti di finale incontreranno il Giappone della capocannoniere Miyazawa.

Mondiale Femminile, USA eliminati agli ottavi: peggior risultato di sempre

Il peggior risultato della storia per gli Stati Uniti è così maturato nel Mondiale in Australia e Nuova Zelanda: prima di questa edizione, infatti, le ragazze a stelle e strisce avevano sempre raggiunto almeno le semifinali: il terzo posto del 1995, del 2003 e del 2007 rappresentavano il record negativo, che oggi viene aggiornato.

Nonostante Svezia-Usa sia la sfida giocata più volte nella storia dei Mondiali Femminili, era la prima volta che la partita è stata disputa nella fase a eliminazione diretta.

Dramma sportivo per la stella Megan Rapinoe al suo quarto e ultimo Mondiale, che ha sbagliato il quarto rigore delle sequenza. Gli altri sono stati falliti da O'Hara e Smith mentre per la Svezia hanno sbagliato Blomqvist e Bjorn. Deludente anche il Mondiale di Alex Morgan, che per la prima volta in carriera ha chiuso la competizione senza segnare.