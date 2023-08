Leroux a Beerensteyn: frecciata social dopo l'eliminazione dell'Olanda

Azione e reazione. Sydeny leroux, calciatrice degli Stati Uniti, non ha perso tempo e sui social ha risposto piccatamente alle parole di Lineth Beerensteyn. L'esterno della Juventus e dell'Olanda Women non le ha mandate a dire in conferenza alla Nazionale a stelle strisce, eliminate in maniera rocambolesca ai calci di rigore dalla Svezia e vendicando in qualche modo la bruciante sconfitta nella finale dei Mondiali precedenti proprio con le statunitensi.