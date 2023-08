Spagna, il ct Vilda nella bufera dopo Rubiales: "Le ha palpato il seno"

Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere il caso del presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales , finito nella bufera per aver baciato sulla bocca una calciatrice della Spagna femminile durante la festa per la vittoria del Mondiale . La giocatrice in questione, Jenni Hermoso , si era espressa sull'accaduto dichiarando: "Non mi è piaciuto".

Spagna femminile, Vilda nella bufera

Oltre a questo, sui social è apparso anche un video in cui Rubiales ha esultato in maniera volgare, ma non solo. Un altro filmato sta facendo il giro del web nelle ultime ore. Questa volta il protagonista non è il presidente della Federcalcio spagnola (che si è scusato per i suoi comportamenti), bensì il ct della squadra Jorge Vilda. L'episodio in questione riguarda l'esultanza dell'allenatore dopo il gol-vittoria della Spagna: Vilda abbraccia tre assistenti, una donna e due uomini. A far nascere le polemiche è stato l'abbraccio con la collaboratrice, ritenuto esagerato nei modi in quanto secondo una parte degli utenti sui social Vilda "ha toccato il seno della donna".