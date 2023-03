Juve Women, Montemurro sfida l'Inter: "Vogliamo riportare la Coppa Italia a casa!"

La Juventus Women è pronta a riscendere in campo. Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, le bianconere nello scorso weekend hanno battuto il Parma al rientro in campionato con il risultato di 2-1. Ora una doppia sfida in Coppa Italia: al via le semifinali contro l'Inter. Domani la gara di andata in trasferta, sabato 11 marzo il match di ritorno tra le mura amiche. Nella consueta intervista della vigilia, tanti i temi toccati da mister Joe Montemurro.