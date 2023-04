Juve Women, Montemurro: "Credevamo alla rimonta!". E sulla Roma...

Incredibile vittoria della Juventus Women contro la Fiorentina . Le bianconere, dopo uno svantaggio di 3 reti, sono riuscite a ribaltare il risultato vincendo per 4-3 e portando a casa 3 punti preziosissimi in chiave Poule Scudetto. Un successo fondamentale anche per tenere il passo della Roma , ieri straripante e che ha battuto l'Inter per 1-6. Grande entusiasmo dunque in casa bianconera per una vittoria esaltante e destinata a restare negli annali.

Juve Women-Fiorentina, così Montemurro

Al triplice fischio, questa l'analisi del tecnico delle bianconere Joe Montemurro: "Al termine del primo tempo abbiamo cercato di riordinare le idee. Sapevamo che la rimonta era possibile, ma ci voleva la giusta calma, oltre a due ritocchi tattici. Nella prima frazione la nostra costruzione era troppo bassa, di conseguenza nella ripresa abbiamo alzato la posizione di Grosso e Caruso all'altezza del centrocampo e siamo riusciti a sviluppare meglio il nostro gioco. Abbiamo alzato anche i terzini per trovare superiorità numerica e così è stato in più situazioni. Siamo molto felici per questa vittoria in rimonta, ma ci tengo a fare i complimenti alla Fiorentina. Quella toscana è una squadra che mi è piaciuta molto quest'anno per proposta di gioco e atteggiamento. Tornando alla vittoria di oggi, penso che sia stata molto importante perchè la prossima settimana andremo a giocare in trasferta contro la Roma e dovremo dare tutto per tornare a casa con cinque lunghezze di distacco dalle giallorosse".