Juve Women, Montemurro: Roma, finale Coppa Italia, Girelli e futuro

Juventus Women, parla Montemurro

Queste le parole del tecnico della Juventus Women: "A Roma, dal punto di vista calcistico, abbiamo disputato una buona partita, ma nel calcio bisogna semplicemente fare gol, e loro li hanno segnati. Da adesso a fine stagione abbiamo ancora obiettivi, per cui voglio vedere orgoglio e professionalità da parte delle ragazze, per il club e per loro stesse. E’ qualcosa che ci siamo detti in gruppo, bisogna non abbassare standard e livelli, perché fa parte della cultura del nostro Club. Nonostante il fatto che il campionato sia quasi deciso, noi dobbiamo guardare avanti, e in questa stagione abbiamo già messo qualche base per la prossima. Questa settimana abbiamo lavorato per rinfrescarci le idee, ci potrebbe essere qualche cambiamento, comunque la squadra sta piuttosto bene, entro domani valuteremo in base anche alle condizioni di tutti. Per quanto riguarda l'infermeria, Girelli è ancora in recupero, ma domani non sarà a disposizione. Quando accadono situazioni come l’infortunio a Cristiana, a pochi minuti dalla partita, devono essere situazioni cui, se abbiamo lavorato bene, dobbiamo essere preparati. Nilden invece è pronta per la partita, sono contento. Coppa? Dobbiamo essere pronti alla Finale, come a tutte le partite che giochiamo. Se vincessimo saremmo l’unico club ad aver vinto in questi anni sempre qualche trofeo a livello femminile, ed è un bello stimolo. E’ una coppa con storia, e lotteremo per vincerla. Sul futuro: il mio ruolo è guardare sempre le giocatrici che sono in prestito, fa parte del nostro lavoro valutare potenziali idee per il futuro. Il nostro lavoro è competere al top in Italia e arrivare a essere nei primi 8 in Europa: non ho mai perso di vista questo concetto, e anche quando le cose vanno meno bene si deve vedere la forza del Club, perché non si può vincere sempre. La perfezione non esiste, ma bisogna tentare di raggiungerla".